激揚青春 共創美好 波特蘭中國聯誼會舉辦主題消夏野餐會

（本報記者王星報道）一場以「相約湖濱，激揚青春」為主題的消夏野餐會，8月21日在Willamette Park 舉行。社區200多位青少年、兒童和家長應約而來，在夏日湖濱的草坪上，盡享精彩活動的樂趣，讓青春在歡樂中飛揚。

由波特蘭中國聯誼會主導、青少年團隊主辦的本次活動，旨在通過暑期戶外活動的自主實踐，讓青少年團隊獲得一次策劃、組織和籌備的全程體驗機會。

「隨著新一代的不斷出現，為我們提出了許多新的課題，如何給予他們更多的關心和培養，為協會發展注入新鮮血液和力量，成為聯誼會日程上的一項重要內容。這幾年，我們在組織各項社團活動中，有意識的吸收年輕一代的參與，尤其在疫情期間，組織青少年團隊參與了各項防疫免疫等工作，發揮特有的能力優勢，收到了非常好的效果。」中國聯誼會代理主席劉波莎說。

在策劃和組織本次活動中，青少年團隊的Melinda、Lily 、Xinyong 、 Qiyin 、Aiden 等早在一个月前就开始介入， 在聯誼會前任主席、社區健康服務項目主管趙焱明和代理主席劉波莎等人的具體指導下，集思廣益，大膽嘗試，策劃了以「相約湖濱，激揚青春」為主題的消夏野餐會，並從活動時間、內容、項目以及食物等方面作了周密規劃，確定了文藝表演、戶外野餐、娛樂遊戲和抽獎頒獎等四大板塊，為本次活動開展提供了具體藍本。

為鼓勵青少年團隊圓滿完成本次活動，中國聯誼會前任主席黎觀城、楊維強、張凱、李世斌和現任秘書長甘習宜等集體到場加油鼓勁。聯誼會基金委員會主任葉偉基和太太更是於酷暑中前往Costco為活動採購餐具和食物。 此外，OHA 為活動提供了支持，「紅茶館」「五味館」也分別贊助了炒飯、炒麵等食物。

在活動現場，文藝表演由聯誼會組織的兒童夏令營、王牌鑽石樂團和聯誼會健身舞蹈隊擔綱。今年兒童夏令營，自7月20日開營至8月12日歷時近一個月，在往年取得成功經驗的基礎上，以成語為切入点，進行華文啓蒙教育，同時结合舞蹈，融进成語典故，使教學更具娛樂性和形象化。演出中，小朋友們把夏令營中學到的各種舞蹈、成語和三句半等節目，都一一作了彙報表演。

王牌鑽石樂團带来了流行音樂和歌曲，為活動增添了青春動感。這支由来自三個家庭5位熱愛音樂的青少年樂隊，曾以多項擅長的樂器，现身于波特蘭演出。

波特蘭中國聯誼會健身舞蹈隊跳起了尊巴舞和健身舞結合的舞蹈，並與觀眾互動，邀請同台表演。这支由職業女性組成、在波特兰久負盛名的舞蹈队，果然舞艺不凡。多年來，她們把舞蹈和太極、瑜伽、尊巴舞、時裝秀等元素相融合，完美展現了東西方文化的風采和魅力。獨特的舞蹈為現場增添了活躍的氣氛。

在娛樂遊戲這一環節，由LO高中學生 Lauren Zhang 带领小伙伴们兴致勃勃地進行了手工活動；同时排球、拔河和踢毽子等相继展开，其中拔河比賽成了活動的熱點，不僅吸引了青少年一試身手，兒童們也紛紛上場，成了数輪比賽的贏家。

活動項目逐個進行， 青少年、兒童和家長們一個個不亦樂乎，不少家長說：「好久沒玩得這麼開心了，以後我們還要多多參加。」活動一直持續到下午四點，在餘興中落下帷幕。大家給這次青少年策劃的消夏野餐會紛紛打出高分，誇獎說：「聯誼會青少年團隊有能力、有活力，也努力，挺不错！」