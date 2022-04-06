潘慶江代總領事對本州進行友好訪問 推進中國與俄勒岡各領域的交流合作

（本報訊）中國駐舊金山總領館代總領事潘慶江和領事張景鋮一行，於3月27日至30日對本州進行了為期四天的友好訪問。

期間到訪了波特蘭、塞勒姆等地，同俄州民選官員、知名企業代表以及華人華僑進行廣泛交流，受到了熱情歡迎。3月28日晚，俄勒岡州中國理事會於為潘代總一行的來訪召開了歡迎會！

訪問結束後，潘代總領事接受了本報記者的書面採訪。

本報記者：歡迎潘代總領事一行的來訪，請問您首次訪問俄州的目的以及

此次訪問有什麼樣的感受？

潘代總領事：中國駐舊金山總領館始終重視加強同俄勒岡州各界的溝通聯繫，不遺餘力推進中國與俄州各領域交往合作。疫情期間，總領館通過視頻、通話等方式同俄州政、商、學、僑等各界人士保持線上聯繫。

我此次訪問俄州的主要目的是實地和面對面地深入了解俄州的主要情況，同新老朋友們建立加強聯繫，看望當地的華人華僑，同時了解俄州各界對於發展對華合作的期待和對中美關係的看法，增進相互了解和理解，進一步推進中國與俄州的友好合作。

通過此次訪問，我進一步了解到中國與俄州在經貿、人文、科技等各領域合作之緊密，感受到俄州各界人士支持發展對華合作的積極意願，也聽取了朋友們關於如何推進雙方務實合作、助力中美關係的意見和建議。未來，總領館將繼續與俄州的各界朋友們加強聯繫溝通，齊心協力一同鞏固成果、擴大合作，充分發揮兩國經濟發展帶來的機遇，發掘雙方優勢互補的潛能，著眼後疫情時期加強各領域交流，共同譜寫中美地方合作新篇章。

本報記者：如何評價俄勒岡州和中國的友好合作關係？

潘代總領事：中國高度重視發展與俄勒岡州各領域的交流合作，希望將俄州打造為中美省州友好交流的典範。中美兩國建交後，俄州先後同福建省、天津市建立了友好省（市）州關係，人員互訪頻繁，經貿、文化、教育、科技等領域合作密切。

中國是俄州第一大貿易伙伴，對華貿易額占到了俄州對外貿易總額的四分之一。2021年，中國與俄州的商品貿易總額達到130.8億美元，在新冠疫情逆境下同比增長13.6%。中國連續多年蟬聯俄州商品出口第一大海外市場。2021年俄州對華商品出口首次突破百億美元大關，達到106.3億美元，同比增長11.7%。

近年來，在中國與俄州各界的努力下，雙方友好省州合作不斷開辟出許多新的領域。去年「中國俄勒岡州氣候危機與可持續性論壇」成功舉辦，為中美兩國應對氣候變化合作貢獻了省州力量。我們以慶祝福建武夷山國家公園

俄州綺麗湖國家公園結好5週年為契機，以推動雙方在生態保護和旅游資源開發領域的合作邁上新台階。

總領館將一如既往

俄州各界通力合作，深挖資源潛力，開闢更多平台渠道，打造更多務實合作項目，把合作的蛋糕越做越大，進一步造福雙方人民。

本報記者：您怎麼看當前的中美關係？對俄勒岡州在中美關係中的作用有什麼看法？

潘代總領事：今年是尼克松總統訪華、中美簽署《上海公報》50週年，在兩國關係中具有里程碑式的重要意義。當年中美兩國老一輩領導人以非凡的戰略遠見、強大的政治勇氣和高超的外交智慧，用合作代替對抗，秉持求同存異精神，開啟了兩國關係正常化的歷史進程。歷經半個世紀的滄海桑田，中美兩國已成為你中有我、我中有你的利益共同體，也是對世界和平與發展負有重要責任的利益攸關方。目前中美關係再次來到新的歷史關口，兩個大國正尋求新時代的相處之道。目前，中美關係仍未走出美國上一屆政府製造的困境，反而遭遇了越來越多的挑戰。

當前，不少全球性的挑戰都需要中美兩國開展合作、共同應對。中美競爭不是時代主題，零和博弈不是正確選擇。

習近平主席同拜登總統於3月18日視頻通話時再次強調，一個穩定發展的中美關係對雙方都是有利的。中美雙方要相互尊重、和平共處、避免對抗。拜登總統也重申美國不尋求同中國打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突。

我們希望中美兩國重拾50年前的融冰初心，重整行裝出發，把兩國元首共識落到實處，相互尊重、和平共處、合作共贏，以理性和建設性方式管控分歧，加強溝通對話，推動中美關係重回健康穩定發展的正道。

中國與俄州的合作模式使中美關係更接地氣，是兩國互利合作的生動寫照。同時中國與俄州的地方合作也離不開兩國關係健康發展的大環境。俄州是中國與美西地方合作的重要一方，期待俄州能夠進一步發揮示範帶動效應，用省州合作帶動兩國友好，為中美關係健康穩定發展貢獻地方力量。

本報記者：您對俄勒岡州僑胞們有什麼寄語？

潘代總領事：此次訪問期間我同俄州華人華僑代表進行了座談。俄州僑界長期心系祖（籍）國，熱心僑社事業，大力支援美國當地社會抗疫工作，支持中國發展與和平統一大業，傳承中華文化，積極支持北京冬奧會，維護中美關係健康穩定發展。總領館對此予以充分肯定、高度贊賞。

總領館高度重視並不斷強化服務僑胞工作，始終把維護廣大僑胞權益放在重要位置，利用各種機會同領區政府官員溝通，敦促他們采取措施切實保障僑胞合法權益。實現中華民族偉大復興是海內外中華兒女的共同心願和責任。中華民族偉大復興和中美關係健康發展與廣大僑胞利益息息相關。在新形勢下，我們期待廣大僑胞不斷加強團結和僑社建設，不斷凝聚僑心僑智僑力，展現新格局，明確新目標，體現新作為，繼續傳承好中華文化，融入當地社會，促進當地和諧發展。

圖片說明：

0936–在蘭蘇園參觀時，代總領事潘慶江（中）俄勒岡中國理事會副主席應書琪（右二）領事張景鋮（左一）與文化與社區高級總監Venus Sun（左二）副總監Chris Johnson（右一）合影