滿街都是毒品　執法部門 110法案是禍首

（本報綜述）在2020年 11月，俄勒岡州選民通過了第110號提案，使吸毒和藏毒不再是犯罪，基本上市民身上如擁有少量毒品——從海洛因到可卡因再到鴉片類藥物——都屬合法。執法部門指，就是這條法例導致街頭毒品數量大幅增加——現在，犯罪率也在增加。

麥縣警長辦公室一名警長表示：現時，工鴉片劑芬太尼可以說是無處不在，而警方繳獲的槍支比以往任何時候都多。警長又指出由於110號提案對毒品的寬大處理，已令到毒品行業蓬勃發展。而他們近期每天在查的案件都是與毒品和失槍有關。

警長又指，芬太尼藥丸是假冒的OxyContin藥丸。通過將其合法化，基本上是

犯罪組織合法化。藏毒、吸食和販賣毒品非常猖獗，都幾乎不用承擔後果，而且這也令警察少了一個可以阻止罪案發生的方法。

根據報告，波特蘭的毒品罪案從2020 年2 月至2021 年1 月（110法案生效前）的880宗下降到次年的364宗。相反，執法部門專注於大規模的毒品案。

麥縣警長弗格森在去年6 月參與了一次搜查行動，調查人員搜獲500 顆芬太尼藥丸和44 支槍，其中兩支是機關槍，以及1,000 克冰毒。

在3月，美國緝毒局拘捕了12名被指控從墨西哥進口芬太尼到加州和俄勒岡州的罪犯。他們繳獲了115,000 顆芬太尼藥丸、41磅冰毒和57磅海洛因。同月，由國土安全部牽頭的幾個機構查獲了150,000 顆芬太尼藥丸和20磅疑似散裝芬太尼，這是俄勒岡州歷史上單次緝獲最大數量的芬太尼。

弗格森警長解釋，海洛因很難製造，成本昂貴，且有一種非常獨特的氣味，引起緝毒犬的注意，但芬太尼是藥丸形式，生產和運送都相對容易得多，售價又低，約每片3元，海洛因則高達每克100美元。對有毒癮人士來說，食用芬太尼就是了，這就造就了芬太尼壟斷了本地市場。

弗格森警長希望有更多人知道，本地的街道正變得越來越危險，幾乎每個人都有槍。犯罪組織正在爭地盤。警長說：警方目前就是要集中力量，試圖制止槍支暴力和有關的毒品暴力。兩者一定是連在一起的。而這與大流行無關，也

新冠病毒無關，這全因為我們有一個可以容忍犯罪聚，以及助長罪惡在這裡蓬勃發展的環境。

提出110號提案的人士理由是，向吸毒成癮的人提供治療比用刑事手段懲罰他們更有效。現時，藏有並供自己使用毒品的個人可以選擇支付100元罰款去專門的「戒毒中心」接受治療，而非受審並面臨牢獄之災。當時這法案還得到俄勒岡護士協會和美國醫師開院俄勒岡分會的支持。

當時有20名地區檢察官對該法案表示反對，認為毒品合法化只會「導致危險藥物的可接受度增加」；另外三名地區檢察官則表示支持，其中一位來自俄勒岡州人口最多的波特蘭。

根據數據統計顯示，在美國的大學，有38%的學生嘗試過吸食大麻，有4.6%的學生經常吸食大麻，甚至大部分學生認為大麻並不危險。

有不少華裔家長表示擔心，孩子們缺乏一定的辨識能力，越來越多州大麻開始合法化，讓孩子對於毒品的自我保護意識降低，不少家長表示只能更多和孩子溝通，並盡可能宣導娛樂大麻也是毒品的理念。

疾病與預防中心（CDC）調查顯示，美國的青少年吸食大麻人數已經超過了吸煙者，尤其受疫情影響，今年美國各地報告的濫用毒品死亡人數均在上升，僅2019年全美總計7.2萬人因攝取過量毒品死亡。