溫哥華老年公寓起火 殘疾老人險被火化

（本報綜述）華盛頓州溫哥華（Vancouver）週日上午發生一起住宅火災，一名行動不便男子受困在一家成人護理之家內，所幸消防員及時趕到，將他救出送醫。消防部門表示，該男子接受治療後預計可以康復。

火災發生在5月31日上午11時過後，地點位於東北4街的靜港老人護理之家。這是一處設有3張床位的成人護理之家，主要照顧需要日常協助的居民。

溫哥華消防局接獲房屋起火報告後趕到現場。消防員抵達時，看到這棟兩層住宅後方冒出濃煙和火焰。由於屋內仍有人受困，消防員立即進入屋內搜救，很快找到一名無法自行行走的男子，並將他安全救出。

該男子隨後由救護車送往醫院治療。消防部門表示，他預計可以康復。火災發生後，其他住戶暫時無法返回原住所，目前由紅十字會協助安置。

這起事件也提醒家有老人、獨居長者或行動不便者的家庭，防火準備不能等到出事才做。家中應安裝可正常運作的煙霧警報器，並定期更換電池；臥室、走廊和出口附近不要堆放雜物，避免輪椅、助行器或擔架通行受阻；如果家中有人無法自行逃生，最好提前和照護者、鄰居或家人約定緊急聯絡方式。

對行動不便者來說，最重要的是提前準備逃生計劃。床邊應放置手機或緊急呼叫裝置，夜間也要確保能快速聯絡911。如果住在多人照護住宅，照護人員應清楚知道每位住戶的行動能力和房間位置，並定期練習火災疏散流程。

消防人員提醒，火災發生時不要試圖收拾財物，也不要返回屋內取東西。若能自行移動，應立即離開並關門減緩火勢蔓延；若無法逃出，應盡量待在靠近窗戶或門口的位置，用電話報警並告知自己所在房間，等待消防人員救援。對老人和行動不便者而言，提前多做一分準備，關鍵時刻就可能多一分生機。