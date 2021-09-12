溫哥華市禁校園外示威 反口罩示威者無視法庭命令
上周五（3日），在華盛頓州溫哥華學校的3所學校，因有反口罩反疫苗的示威者欲進入校園內，學校為安全起見，立即封鎖校園。校董會隨即向法庭申請禁制令，禁止在學校附近進行示威或其它“破壞教育服務”的集會。但10日，有數十名反口罩反疫苗的示威者，無視法庭的禁制令，繼續在Skyview高中門外進行示威活動。
據報導，事源有右翼極進組織「愛國祈禱者」（Patriot Prayer）在社交媒體上發放錯誤的消息，稱如學生不戴口罩回校就會被拘捕。引來了示威者在學校外集結。
Skyview高中的校長斯普魯爾表示，學校支持言論自由和示威者的權利，但學區首要的考慮是確保學生和職員的安全，以及一個沒有被擾亂的教學環境，因此要向法庭表達我們所擔憂的。他又指出：封鎖學校是確保學生安全的正確決定。不管一個人對戴口罩的立場如何，大多數家長都同意在校園抗議和擾亂上課是絕對不符合學生的利益的。
示威者表示，法庭頒下的禁制令違反了憲法中賦予人民的言論自由。其中一名示威者表示，他是一名法官，是根據美國憲法來到這裡，他說：「我很抱歉我們在公家物業上，站在這裡是我們的權利！」
法官在周二頒下禁制令，禁止示威人士在溫哥華學校一英里範圍內舉行抗議活動，直到英斯利州長取消全州的學校戴口罩規定為止。
頒下禁制令的法官引用了華州的兩項法律——擾亂學校活動或會議，以及不服從學校管理人員或拒絕離開學校範圍。違規第一項，罰款 50元；第二項罰款 1,000元和監禁90天。 溫哥華警方表示，如果學校要求他們提供幫助，他們將執行這些法律。但在10日的示威中，警方未有票控任何示威者。
當日有反口罩和支持口罩的示威者在對罵近兩小時。有接放學的家長表示，示威人士用不著要這樣做，阻礙學生上課，他們是有選擇的。不願戴口罩就留在家上網課。
這名家長指出，最令她擔心是這些示威者在大聲叫出不同意他們意見學生的名字，讓學生感到驚恐，不敢走路回家。她的兒子就是例子，她們住在學校的對面，但兒子就是不敢走路回家，她朋友家的兒子也是一樣。
有學生表示，他們在課室上課時，聽到外面非常嘈吵，也聽到示威者在叫出學生的名字，讓他們感到害怕。