溫哥華女警威脅電擊竊賊生殖器 被判無罪

(本報綜述)4月22日消息，Clark縣法院近日裁定溫哥華警官安德莉亞·門多薩（Andrea Mendoza）無罪，她此前被控在工作期間對一名涉嫌入店行竊的男子施以暴力。

據了解，這起案件始於2023年5月21日，當時溫哥華的一家Walmart超市報警稱有兩名嫌疑人未付款拿走商品。警方隨後趕到現場，試圖阻止這兩名嫌疑人離開。

在警方制服其中一名男嫌疑人時，他試圖逃跑並反抗，導致一名警察受傷。溫哥華警察局表示，安德莉亞·門多薩警官在控制男嫌疑人時使用了電擊槍，並被控脫下男子的褲子，並以電擊槍威脅男子的生殖器。

這一案件引發了公眾和法律界的廣泛關注。在經過長達五個小時的陪審團審議後，最終裁定安德莉亞·門多薩無罪。法院認為，她的行為屬於警務行為，並非故意或過度使用暴力。

安德莉亞·門多薩本人在庭審中表現堅定，她的丈夫和一些當地警察也到場支持。安德莉亞本人和她的支持者們均對這一判決表示滿意，認為這一結果是對她多年來在執法中的辛勤工作和職責履行的正面肯定。

值得一提的是，安德莉亞·門多薩在庭審期間一直保持沉默，而她的辯護律師則強調了她在警務過程中的專業表現和對公共安全的承諾。