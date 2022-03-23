準備起行！ 加拿大4/1起完全接種者入境無需檢測

（本報綜述）對波特蘭的華人來說，加拿大溫哥華幾乎是每年的指定旅遊地點，但疫情開始以來，已有兩年未能到溫哥華吃喝玩樂。隨著疫情減退，許多國家已逐漸開放邊境，加拿大政府也宣布：從4月1日起，完全接種疫苗的旅客入境加拿大，不再需要病毒檢測陰性報告。

加拿大之前遲遲沒有鬆綁政策，而是規定完全接種疫苗的旅客，仍需出示抵達前72小時內的核酸檢測（PCR）陰性證明，直到2月下旬改為可接受抗原快篩陰性證明。在加拿大旅遊和商界不斷呼籲下，政府終於決定取消檢測規定。

加拿大4月1日起完全接種疫苗的旅客雖不需提供檢測證明，但仍可能在機場被要求進行隨機的核酸檢測，但在等待結果時無需隔離。

此外，旅客入境前仍需登錄ArriveCAN應用程式，輸入疫苗接種證明及其他所需資訊。

未接種至少兩劑疫苗的旅客，仍要出示陰性核酸檢測證明，進入加拿大後還要隔離檢疫14天。

加拿大和美國往來密切，許多人時常開車穿越美加邊境，住在加拿大的民眾也很高興返加入境不用再檢測。有本地民眾表示，聽到取消病毒檢測的消息非常高興，因為有家人住在溫哥華，終於可以

家人好好團聚了。

4月起本來就是加拿大的旅遊旺季，取消檢測要求，讓很多外國遊客更樂意選擇加拿大為旅遊地。且加拿大人出國旅遊也更安心了，不用擔心回程入境時需檢測。