減少亞裔社群醫療資源差異 增加高品質的專業診療服務 華人服務中心舉行年度眼科專項義診

（本報記者俄廣才攝影報導）華人服務中心2024年度義診眼科專項檢查，於8月24日早9時至下午5時，在該中心辦公大樓舉行。

包括俄勒岡醫學科學院眼科醫學院5名醫生與14名學生，以及華人服務中心工作人員和義工共73人組成的義工團隊，為前來接受檢查的50名民眾提供了包括電腦測光、屈光度、視力檢測，以及視網膜、視神經等多個眼科專項的全面檢查。

華人服務中心工作人員及義工們現場爲僑胞們提供英語、粵語、國語、韓語以及越南語等多語種翻譯服務。

接受全項檢查歷時約兩小時三十分鐘，不包括中心職員及義工的費用在內，當天僅檢查項目成本已接近三萬五千美元。

其中有7 位民眾要隨時轉介跟進檢測，1位民眾有視網膜剝離風險要即時安排跟進，37 人獲得了免費眼鏡。中心工作人員將繼續協助有需要的被檢查者，以獲得後續醫療服務。

年度眼科專項義診項目，是華人服務中心與俄勒岡醫學科學院凱西眼科研究所（OHSU Casey Eye Institute）攜手進行的計劃，已經有連續十年的合作歷史。

華人服務中心行政主任梁永富、執行總監留美玲，OHSU社區服務項目負責人Verian Wedeking以及助手Brittany Melvin-Broulette，曾在動員會上講話，感謝各位醫護人員以及義工們的辛勤努力和無私奉獻。表示，是大家的積極支持才使得每一屆的義診活動得以順利圓滿。

據了解，中心將繼續與凱撒醫療機構（Kaiser Permanente）及國際醫療隊（Medial Team International ）合作，於今後每月的第二個星期五上午9:00時到下午2:00時，安排流動牙科醫療車及牙醫團隊到中心進行義診活動。

服務內容包括：牙科檢查、X光檢測、拔牙手術、基本護理及轉介服務等。

相關資訊查詢及報名，請致電：粵語專線 503-772-5889；國語專線 503-772-5890。