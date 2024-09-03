波特蘭新聞

減少亞裔社群醫療資源差異 增加高品質的專業診療服務 華人服務中心舉行年度眼科專項義診

（本報記者俄廣才攝影報導）華人服務中心2024年度義診眼科專項檢查，於8月24日早9時至下午5時，在該中心辦公大樓舉行。

包括俄勒岡醫學科學院眼科醫學院5名醫生與14名學生，以及華人服務中心工作人員和義工共73人組成的義工團隊，為前來接受檢查的50名民眾提供了包括電腦測光、屈光度、視力檢測，以及視網膜、視神經等多個眼科專項的全面檢查。

OHSU醫療團隊與華人服務中心工作人員以及義工們在本年度義診活動開始前合影留念

OHSU醫療團隊與華人服務中心工作人員以及義工們在本年度義診活動開始前合影留念

華人服務中心工作人員及義工們現場爲僑胞們提供英語、粵語、國語、韓語以及越南語等多語種翻譯服務。

接受全項檢查歷時約兩小時三十分鐘，不包括中心職員及義工的費用在內，當天僅檢查項目成本已接近三萬五千美元。

其中有7 位民眾要隨時轉介跟進檢測，1位民眾有視網膜剝離風險要即時安排跟進，37 人獲得了免費眼鏡。中心工作人員將繼續協助有需要的被檢查者，以獲得後續醫療服務。

年度眼科專項義診項目，是華人服務中心與俄勒岡醫學科學院凱西眼科研究所（OHSU Casey Eye Institute）攜手進行的計劃，已經有連續十年的合作歷史。

華人服務中心行政主任梁永富、執行總監留美玲，OHSU社區服務項目負責人Verian Wedeking以及助手Brittany Melvin-Broulette，曾在動員會上講話，感謝各位醫護人員以及義工們的辛勤努力和無私奉獻。表示，是大家的積極支持才使得每一屆的義診活動得以順利圓滿。

中心主任梁永富在動員會上講話。右為OHSU社區服務項目負責人Verian Wedeking

配戴以後的閱讀檢測

配戴以後的閱讀檢測

據了解，中心將繼續與凱撒醫療機構（Kaiser Permanente）及國際醫療隊（Medial Team International ）合作，於今後每月的第二個星期五上午9:00時到下午2:00時，安排流動牙科醫療車及牙醫團隊到中心進行義診活動。

民眾在翻譯人員的陪同下接受視力檢測

服務內容包括：牙科檢查、X光檢測、拔牙手術、基本護理及轉介服務等。

相關資訊查詢及報名，請致電：粵語專線 503-772-5889；國語專線 503-772-5890。