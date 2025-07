清涼夏日到這些公園免費看電影！

(本報綜述)波特蘭市民今夏又有免費消暑好去處。由市府公園與娛樂局主辦的「夏季免費活動計劃」(Summer Free for All Program)露天電影系列,2025年再度回歸,將在全市多座公園接力放映多部經典與最新熱門影片,活動完全免費,歡迎所有年齡層參加。

今年的電影陣容豐富多樣,從動作科幻到溫馨動畫,讓更多社區居民一同共享夏夜光影時光。市府特別提醒,觀影民眾可自備野餐墊、摺疊椅及點心,早點到場挑選理想座位,活動大多於晚上7點半開始。

以下是完整放映時間與地點:

7月10日晚上7:30,《星際異攻隊》(Guardians of the Galaxy)。地址:Elizabeth Caruthers Park, 3508 S. Moody Ave.

7月11日晚上6:30,《小鬼當家棒球隊》(The Sandlot)。地址:Overlook Park, 1599 N. Fremont St.

7月17日晚上7:30,《銀河追緝令》(Galaxy Quest)。地址:Colonel Summers Park, S.E. 17th Ave. and Taylor St.

7月18日晚上7:30,《神偷奶爸4》(Despicable Me 4)。地址:Brentwood Park, 6550 S.E. 60th Ave.

7月19日晚上7:30,《你會作我的鄰居嗎》(Won’t You Be My Neighbor)。地址:Farragut Park, North Kerby Avenue and Farragut Street

7月25日晚上7:30,《可可夜總會》(Coco)。地址:Spring Garden Park, 3332 S.W. Spring Garden St.

8月1日晚上7:30,《木法沙:獅子王》(Mufasa: The Lion King)。地址:McCoy Park, 4677 N. Trenton St.

8月2日晚上7:30,《帶他們回家》(Bring Them Home)。地址:Kʰunamokwst Park, 5200 N.E. Alberta St.

8月7日晚上7:30,《腦筋急轉彎2》(Inside Out 2)。地址:Wilshire Park, 4116 N.E. 33rd Ave.

8月14日晚上7:30,《芭比》(Barbie)。地址:Irving Park, 707 N.E. Fremont St.

8月15日晚上7:30,《海洋奇緣2》(Moana 2)。地址:Mt. Scott Park, S.E. 72nd Ave. and S.E. Harold St.

8月16日晚上7:30,《七寶奇謀》(The Goonies)。地址:Sewallcrest Park, Southeast 31st Avenue and Market Street

8月21日晚上7:30,《野機器人》(The Wild Robot)。地址:Parklane Park, Southeast 155th Avenue and Main Street

8月23日晚上7:30,《法櫃奇兵》(Raiders of the Lost Ark)。地址:Luuwit View Park, Northeast 127th Avenue and Fremont Street

8月29日晚上7:30,《高飛歷險記》(A Goofy Movie)。地址:Holly Farm Park, 10819 S.W. Capitol Hwy.

8月30日晚上7:30,《陰間大法師》(Beetlejuice)。地址:Woodstock Park, 5012 S.E. Harold St.

市府表示,這項活動不僅是振興社區與鄰里交流的機會,也是家人朋友在夏夜輕鬆聚會的好方式。想要度過一個清涼難忘的夏天,就帶上毛毯與笑容,到這些公園享受免費電影饗宴吧!