淨享智能無煙廚房　太平洋瘋狂大促銷  太平洋抽油煙機 抗通脹 送最多4份禮 牛頭牌IH智能電飯鍋最高減$100再送禮

（本報訊）太平洋擁有40年以上專業製造抽油煙機經驗，秉持對高油煙烹飪深入的硏究和理解，生產出適合美國華人烹飪習慣的抽油煙機。最近該公司再創新，推出兩款的大吸力全新型號抽油煙機，並且在年終的假日節期間，進行瘋狂大促銷。凡購買SC98蒸霸氣送4樣禮品，PQ68大吸力側吸式送3樣禮品，和SC88蒸好洗送3樣禮品。

首先介紹【全新升級 ‧ 吸力非凡明星機種】SC98蒸霸氣

蒸霸氣是太平洋吸力表現最亮眼的機種，擁有1200 CFM TURBO頂級大吸力，同時也傳承太平洋獨有的高溫蒸氣洗功能。其外型升級pro-style大風量機身，搭配太平洋定制AC變頻雙馬達，雙重優勢造就SC98成為蒸氣洗系列的首席大吸力機型。揮手就能開啟TURBO大風力，讓油煙無處可逃！

蒸氣洗不僅是超級受歡迎的功能，也是非常非常實用的功能！不僅可以免去繁瑣的清潔步驟，還可以增加油煙機壽命。一鍵自動高溫蒸氣洗，利用130℃高溫溶解油漬，輕鬆取出油杯到處油漬，真的很難拒絕一臺會自己洗澡的抽油煙機呢！！

SC98蒸霸氣更是一臺智能控制家電，時刻可以監控廚房空氣品質，哪怕人不在家也可以通過手機一鍵遙控，就可以自動淨化空氣。有時回家著急備餐，雙手有油漬，也可以通過Alexa、Google Home等語音操控，真的是科技改變生活怎麼樣都很方便呢！

全美吸力最大的側吸抽油煙機PQ68：

PQ68擁有最大深度的側吸式油煙機，超廣攏煙範圍，完美籠罩4/6眼爐頭。大深度斜背式機身，外型結合高級不鏽鋼與黑晶玻璃雙重材質，設計以安全性為前提，並能提升廚房整體質感。

PQ68專為高油煙料理需求打造，搭載太平洋獨家訂製雙馬達，擁有最高CFM 1200的大吸力，經過多重降噪實驗，讓使用者感到安靜舒適。感應式黑晶玻璃面板，最符合人體工學平行視角設計，使操作者減輕肩頸壓力。面板功能圖示直覺好操作，手部靠近自動喚醒。

PQ68更多貼心設計的烹煮功能：

自動延遲關機：可吸淨油煙，不留餘味。

－烹煮計時，可提醒開關火時間。

－油網、油杯容易拆裝，洗碗機或是清水沖洗皆可。

－60秒內未使用，機器自動休眠。

天天在家煮，你需要儘早發現抽油煙機有多重要！今年太平洋推出了這兩款新機，需要換機的朋友們歡迎您來體驗一把它厲害之處!

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想要乾淨無煙的廚房生活,太平洋抽油煙機是首選！想要健康的煮食，牛頭牌智能鍋是不二之選！

歡迎到威捷中心選購或預訂，地址：8733 SE Division St. #108, Portland （魚樂軒旁），查詢電話：503-777-2122。