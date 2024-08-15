液壓系統故障 阿拉斯加航空班機緊急降落波特蘭

(本報綜述)2024年8月12日，阿拉斯加航空一架從華盛頓州西雅圖飛往俄勒岡州雷德蒙德（Redmond）的航班因液壓系統故障，被迫緊急改道降落在波特蘭國際機場。

根據美國廣播公司新聞獲得的錄音，飛行員在飛行途中報告了2號液壓系統失靈，並請求緊急降落。「我們有大約74人和3小時的燃料在機上，但我們失去了2號液壓系統，可能會直線停下而無法使用前輪轉向。」 飛行員在錄音中表示。

阿拉斯加航空在事件發生的次日早晨發表聲明，證實了此次航班的緊急降落，並解釋說液壓系統故障影響了飛機前輪轉向的控制。聲明中表示：「我們的機組人員受過應對此類情況的培訓，並在發現問題後宣布緊急情況，優先降落，最終順利著陸。乘客在換乘另一架飛機後，比預定時間晚了大約兩小時到達目的地。」

在降落過程中，現場拍攝的視頻顯示，飛機的前輪在跑道上滑行時出現了明顯的抖動。幸運的是，此次緊急降落中沒有人員受傷，所有乘客最終安全抵達雷德蒙德。

目前，阿拉斯加航空的維修團隊正在對該航班的飛機進行詳細檢查，以確定液壓系統故障的具體原因。阿拉斯加航空也對乘客在此次事件中的不便深表歉意，並承諾將繼續確保乘客的安全和舒適。