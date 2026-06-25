涉嫌策劃刺殺川普 華盛頓州男子被捕！

（本報綜述）美國司法部近日公布，一名華盛頓州男子因涉嫌參與策劃襲擊川普總統在白宮舉行的UFC格鬥活動，被聯邦警方逮捕。

被捕男子名叫William Lee Spartacus Falkner，來自華盛頓州Belfair。他於上6月19日週五被捕，並被控串謀謀殺。另一名來自密蘇里的28歲男子Jordan W. Rincker也在6月21日週日被捕，面臨同樣指控。這起案件與6月14日在白宮南草坪舉行的UFC格鬥表演活動有關。根據法庭文件，執法部門在活動前幾天就已發現並阻止了這項疑似襲擊計劃。

聯邦執法人員表示，他們最早在6月10日，也就是活動開始前4天，得知可能存在襲擊威脅。司法部稱，最初已有5名來自俄亥俄、密蘇里、內布拉斯加和加州等地的嫌疑人被捕，如今又新增華州和密蘇里兩名被告。

根據調查文件，涉案人員被指相信邊緣陰謀論，並希望透過襲擊政府相關目標，引發政治動盪。

這起調查最初源於一名俄亥俄州母親的報警。根據FBI宣誓書，一名19歲男子Tycen Proper的母親發現，兒子近期購買槍支，並在網上與人交流異常內容，於是聯繫警方表達擔憂。

調查人員隨後發現，Proper涉嫌是一個小團體成員。根據宣誓書，他告訴調查人員，該團體希望發動「革命」，目標包括政府成員。文件稱，嫌疑人曾討論計劃使用裝載爆炸物的無人機飛向白宮活動現場，然後在現場人群恐慌逃離時開槍射擊。

男子Proper目前面臨槍支相關指控，以及企圖謀殺美國官員或雇員等罪名。他的律師表示，Proper理解指控的嚴重性，會在適當時候透過法庭回應。

調查人員表示，他們從多名嫌疑人處查獲高威力槍支，並審查了約20名參與者之間的加密短信。文件顯示，這些人曾分享白宮周邊區域的詳細地圖和航拍圖，還討論過「安全屋」以及襲擊後的逃跑路線。不過，法庭文件目前尚未明確說明，如果執法部門沒有提前阻止，這些嫌疑人距離真正實施襲擊還有多近。

截至目前，Falkner和Rincker尚未進行認罪或否認指控。Falkner的指定辯護律師暫未回應媒體置評請求，Rincker是否已有律師也尚不清楚。

這起案件最令人震驚的地方在於，嫌疑人目標並非普通地點，而是白宮活動現場；計劃中還疑似涉及無人機爆炸物、槍擊、逃跑路線和安全屋。

如果母親沒有報警，如果執法人員沒有提前介入，這場活動可能會面臨完全不同的結局。

目前案件仍在調查中，更多細節有待聯邦法院後續披露。