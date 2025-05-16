消防隊於黑夜中救起溺水男子

（本報綜述）在漆黑無光的威拉米特河上，一場與時間賽跑的生死救援在母親節清晨驚心動魄地上演。波特蘭消防局「埃爾登·特立尼提號」（Eldon Trinity）救援艇的四名隊員迅速出動，憑著手電筒在黑水中搜尋，終於發現一名幾乎沉入水中的男子，僅剩眼睛、鼻子與嘴巴露出水面。

「你可以聽到他大聲喘氣，幾乎是急促的喘息，」船上擔任消防員與水上救援人員的凱利·韋伯（說道，「要我估計，他可能只剩下30秒就會被水完全吞沒。」

這起緊急救援發生於5月11日母親節清晨約3時50分。男子被從水中拉上船後，立即送往醫院，所幸情況穩定，預計可以存活。目前尚未公布男子的身份，也不清楚他是如何落水的。

就在五分鐘前，救援隊員們還在位於東岸河濱和霍桑橋（Hawthorne Bridge）旁的21號消防站中熟睡。凌晨3時43分，他們接獲一通911報案電話，一名目擊者在伯恩賽德橋（Burnside Bridge）附近的東岸發現一名男子落入水中。

接報後，救援隊迅速起身，登上救援艇，隨即展開搜尋。韋伯回憶當時河面非常黑暗而寂靜，只有遠處傳來電子舞曲派對的節拍聲。這正是岸邊報案人協助指引方向，使得救援行動迅速鎖定地點。

「如果那位目擊者沒有報案，那名男子很可能就會溺水身亡，」救援人員說。

男子當時距離東岸約150英尺，救援艇將船頭舱門放下後，將他拉上船。男子因低溫和體力耗盡，剛被救上船便立刻昏厥，未能與隊員交談，但整體狀況穩定。隨後，救援隊迅速將男子送回消防站，由救護車轉送醫院。

回顧這場營救，韋伯坦言，全體人員，包括報案人、911接線員、救援艇隊員與醫護人員，都在生死關頭扮演了關鍵角色，「這是一種共享的成就感，令人振奮。」