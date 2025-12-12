海獅過量捕食三文魚 議員主張擴大撲殺

（本報綜述）眾議院自然資源委員會近日就哥倫比亞河海獅大量捕食鮭魚問題舉行長時間公聽會，討論焦點幾乎全落在「是否要殺更多海獅」上，引發外界高度關注。許多議員與漁業代表批評，現行的移除與撲殺措施成本高昂、成效有限，必須重新檢視。

哥倫比亞河原住民族漁業委員會執行董事黛科托在會上指出，過去海獅極少出現在上游，但如今因水壩、環境變化與《海洋哺乳動物保護法》實施，海獅數量大幅增加，對瀕危鮭魚造成嚴重威脅。

多年來，州與聯邦單位嘗試以各種方式驅趕海獅，包括爆竹驅離、魚梯設防、假虎鯨、充氣玩偶，甚至長途搬遷，但海獅往往在數日內游回原地。2008年起，俄勒岡被允許在特定條件下捕殺海獅，但程序繁複，成效有限。2020年，國會通過法律，允許俄勒岡、華盛頓、愛達荷及部分原住民族跳過《海洋哺乳動物保護法》限制，最高可在河域捕殺540頭加州海獅與176頭史戴勒海獅。然而五年來僅230頭海獅被移除，遠低於上限。

華盛頓州眾議員葛魯森坎普·佩雷斯在公聽會質疑：「為什麼這個數字這麼低？」她表示目前平均每捕殺一頭海獅的成本高達3萬8千美元，折算每拯救一條鮭魚要花203美元，程序繁瑣且昂貴。她建議擴大許可範圍，甚至讓當地漁民與原住民族競標參與撲殺，以提高效率。

出席的美國運動釣魚協會代表菲利普斯表示，若擴大移除許可，「會有人排隊參加」，但強調仍須以科學監測作為基礎，確保管理措施有效。

海獅撲殺在太平洋西北長期是敏感議題。2023年，曾有漁船蓄意衝撞海獅群的影片引發譴責，凸顯漁民對海獅捕食鮭魚的不滿情緒。儘管2020年授權捕殺的聯邦許可已在今年9月順利延長至2030年，但「是否應提高撲殺數量」在國會與地方仍爭論不休。隨著鮭魚族群持續衰退，海獅管理措施恐將成為未來多年持續討論的焦點。