海宴公所連續兩天慶新春聯歡晚宴  場面喜慶熱鬧 領事王昆 王一鳴應邀出席同賀新春佳節



（本報訊)）砵崙海宴公所在2月6日和7日一連兩天假座紅茶館隆重舉行了2023年的新春聯歡晚宴,中國駐舊金山總領館王昆和王一鳴領事應邀出席。本埠多家僑團首領、代表、各界嘉賓逾三百人薈聚一堂參加首場聯歡晚宴。

首晚的宴會，在一曲大開門，加上鏗鏘的鼓樂聲與爆竹聲中，白蓮醒獅團的表演拉開晚會的序幕。

司儀陳龍義宣佈晚會開始，首先邀請海宴公所主席林和優致歡迎詞。林主席代表海宴公所理事會全體成員向總領館官員、在座各位鄉親父老，以及各界嘉賓表示熱烈歡迎和誠摯的謝意！林和優主席說：今年是疫情之後首次的春宴，大家熱情的參予，實在是難能可貴。記得當年遇上疫情時，海宴公所本著互助互愛的精神，到處採購防疫物資，捐贈給家鄉；到疫情在美國發生時，海宴公所亦得到國內的支援，向有需要的民眾派發口罩。主席說：在過去三年來，海宴公所的理事們出錢出力，交出了亮麗的成績。在任職三年主席後，他受益良多，感謝各位的厚愛！林主席亦呼籲年輕一輩多參與發展公所的事務。

副主席黃步嶸在致辭時感謝鄉親們鼎力的支持，和積極參予。聽到一曲大開門，以及瑞獅隊的到賀，象徵著新一年興興旺旺，大吉大利！

王一鳴領事代表總領館向賓客拜年，並指出砵崙海宴公所歷史悠久，人才濟濟，希望海宴公所繼續在本地社區，講好中國故事，發展中國文化。

砵崙海宴公所的理事們分別向賓客們祝酒，他們包括林和優主席，副主席黃步嶸，甄德彬，秘書陳龍義，副秘書黃瑞章，出納甄文德，外交陳榮岳，法務陳庭新，文化娛樂李萬祥以及婦聯主席陳曼麗。

當晚的娛慶節目除了有海宴公所婦聯會的歌舞以及陳炎宏的歌聲外，波特蘭粵劇藝術中心亦特別請來多位歌手為晚會獻上了多首經典金曲，優美的歌聲與精彩的表演深受來賓們的喜愛，掌聲與喝彩聲不絕於耳。

一如過往，今年海宴的聯歡晚宴亦得到不少鄉親踴躍捐出豐富的禮品，作為晚宴幸運大抽獎的禮物，其中包括有多台最新款蘋果手機、蘋果手錶、蘋果平板電腦、大屏幕彩電，以及千元現金等。禮品之豐富，一直是砵崙僑界活動之冠。出席的賓客都踴躍購買彩票，期望在新一年之始得到幸運之神的眷顧。

林和優主席主持採青

亞洲郭富城獻唱

海宴公所主席林和優致歡迎詞

海宴公所副主席黃步嶸在致辭

林和優主席（中），黃步嶸副主席（左）向賓客祝酒，旁為龍岡公所張新主席

海宴公所婦聯會的歌舞演出

海宴公所的理事們，左起：陳庭新，陳濟義，陳龍義，甄德彬副主席，林和優主席，黃步嶸副主席，甄文德，陳榮岳，陳曼麗，李萬祥。

台山歌王陳炎宏獻唱

王一鳴領事代表總領館向賓客拜年

台山歌神甄會紹與兩位歌手合唱

海宴公所兩位元老陳仕力(左),陳志文(右)與王昆領事(中)在席上