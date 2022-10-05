海宴公所設筵舉行盛大重陽敬老宴會

（本報記者王星報道）10月4日晚上，砵崙海宴公所在「紅茶館」舉行盛大重陽敬老宴會，筵開32席，為300多位老者慶祝重陽佳節，並向老人們贈送了紅包和禮品。波特蘭粵劇藝術中心、婦女聯誼會健身隊和社區各界演藝嘉賓表演了精彩的文藝節目。

當晚，「紅茶館」燈火通明，喜氣洋洋，大廳上懸掛著「海宴同鄉重陽節敬老波特蘭晚宴」的主題招牌。老人們興高采烈，歡聚一堂，喜度重陽盛會。

海宴公所元老、顧問和各部門要員也均出席了當晚盛宴。海宴公所主席林和優、副主席黃步嶸分別在晚宴上作了致辭，一致表示重陽敬老是中華民族的傳統美德。在重陽節舉辦敬老宴會，是海宴公所自古傳承的一項傳統活動。今次晚宴是自疫情停辦兩年後的重啓，同公所的父老鄉親、善長仁翁重聚一堂，共慶佳節，尤為欣慰和喜悅。特向到會的老人們表示敬意並致以節日的祝福，同時也向為今晚盛宴捐贈的各位才俊賢達致以衷心的感謝。

晚宴上，為老人贈送禮品舉行儀式，60位年逾80的老人均獲得了一份50美元的紅包；到會嘉賓也均獲得一份紀念品。

波特蘭婦女聯誼會健身隊表演了旗袍秀，波特蘭粵劇藝術中心甄會韶和來自社區的演藝嘉賓陳炎宏、林世勇、陳曼娜、朱艷儀、譚新銳、陳優蓮、陳綠綺等人先後登臺，為老人們獻上了一首首粵曲唱段和中英粵語的民族與流行歌曲等，為晚宴增添了歡樂氣氛。

海宴公所秘書長陳龍義和Kenny陳主持了晚宴。