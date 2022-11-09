浪花墓園擬建紀念花園　紀念華人先僑 誠邀華人社區參與提意見

（本報訊）都會局準備在浪花墓園（Long Fir Cemetery）的14地段興建一文化遺產及治癒心靈的花園，並將於11月內舉行三場討論會，誠邀各界華人參與。

浪花墓園內的華人墓場歷史遠早於波特蘭市的歷史。美西部鐵路籌建初期，吸引了大量中國勞工進入俄勒岡州。在1850年，當時的鐵路公司買下了這14地段，作為華人勞工專用的墓地。

根據浪花墓園的記錄，在1860年代至1920年代期間，超過2,800名華人和華裔美國人被埋葬在這墓園內，雖然許多已按照中國的文化習俗被挖掘並返回中國，但仍有不少仍留在墓地中，他們都是沒有墓碑標示出逝者是誰人。

1948年，當時的麥魯瑪縣政府要將14地段徵為建築用地，就曾在該址起出260具華人遺骸，在華人團體的幫助下，這批遺骸被遷移故里。1949年，建築商在這14地段建成了Morrison大樓和停車場。

到2005年，麥縣政府欲發展位於浪花墓園旁邊的Morrison大樓時，華裔社團懷疑該地段仍遺留有華工遺骸，經聽證後縣政府決定進行考古發掘。當時的縣專員表示：如過去曾做得不妥當的，現在是我們的責任去用尊敬的態度作出補救，並將大樓和停車場拆卸，建造一個紀念俄勒岡州華工歷史的紀念公園。

經過10多年後，這計劃再次被提出。都會局更希望有更多華人參與，將14地段設定為一個文化遺產及治癒心靈的紀念花園，來紀念一班辛勤的華人先僑。

在11月內，都會局將舉行3場討論會，當中，項目的團隊將講述這地段的歷史，現邀請華人積極參與，就創建一個治癒紀念園時如何能反映出我們社區的特色方面，分享意見。

今次的3場會議專為華人社區而設，將以視頻形式舉行：

－ 跨代焦點小組（老、中、青）：11月15日，星期二，下午5:30至晚上7：00。

注冊：https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUkcu2srzgoHtBRbe0mpBxEpaHSXYzILLUR

－ 社會正義焦點小組：11月17日星期四，下午5:30至晚上7：00。

注冊：https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYld-CsqTouEtxxMyruxAydYjcSkjZPh1FQ

－ 宗教和精神焦點小組：11月19日星期六，上午10:30至中午12：00。

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIvcuiorjkvHNw5sW8mRTkawoZU8izhDydn