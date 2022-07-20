活躍文化生活 吸引關注藝術 「和」書畫展開辦夏季藝術分享會

（本報記者王星報道）為活躍社區文化生活，豐富夏季活動內容，華人服務中心與俄勒岡中國藝術家協會將於近期在「和」書畫藝術展基礎上，舉辦創作分享會，吸引更多人前來參與與觀展。

作為本次活動主辦單位，華人服務中心主任梁永富表示，疫情期間，中心暫停了對外開放。隨著大流行的走出，社會活動的重啓，華人服務中心亦逐步開啟了對外活動。「‘和—華人書畫藝術展’為中心重啓後的首個活動。希望用藝術為社區搭建一個文化交流的平台，以和諧為主題，誠邀各界朋友參加，透過藝術促進和諧共處。」梁主任說。

本次以和諧為主題的華人書畫藝術展，於6月24日在華人服務中心舉行，展覽為期兩個月，預計至8月24日閉幕。

展覽開幕後，受到社區廣泛好評。為吸引更多觀眾觀看和欣賞書畫作品，主辦單位根據書畫展覽各位作者的時間和檔期，舉辦展覽創作分享會。

首期分享講座由參加展覽的陳文仕、蘇磊、汪文、李鐵等四人，於7月21日至8月11日週四上午10點至12點，在華人服務中心三樓(9035 SE Foster Rd, Portland ) 開講。

由於疫情防控需要，請預先進行線上登記: https://ahscartistmeetup.eventbrite.com，連絡電話：503-872-8822。相信與展覽匹配的分享會，將會給你帶來藝術的享受和夏季的清爽。

下列為分享會具體安排：

7 月21 日 陳文仕 – 木版畫（廣東話）

是一位自學成才的版畫家。 用自己獨特的審美方式和雕刻技藝，刻畫了太平洋西北地區的自然美景，強調了我們周圍環境的寧靜與和諧，以最簡單的形式欣賞自然。

7 月28 日 蘇磊 – 當代影視創作（中英雙語）

1966年出生於新疆南疆地區，1989年畢業於新疆藝術學院美術系中國畫專業，分配至天山電影製片廠做美術設計。2001年做導演工作至今。2019年從天山電影製片廠辭職，成為 自由影視創作人。

8月4日 汪文 –工筆劃（普通話）

南京藝術學院音樂系本科畢業，美國長島大學獲工商管理碩士。 自幼多年接受繪畫培 訓，後師從上海工筆劃家張瑞根及南京新工筆劃家馬筱星，參加上海國畫研修班及南京宋人花鳥畫創作研修班，作品多次參加參展。十餘年來專注研習工筆劃，受到中國古典繪畫，戲曲服飾、山石景觀等影響。

8 月11 日 李鐵 – 人物素描速寫（中英雙語）

李鐵在文革期間生於北京。幼時就愛好美術，出國前受過良好的美術教育，基礎豐厚。 圓明園畫派創始人。於1986年北京音樂廳畫廊舉辦第一次個人展。1987 來美國生活、學 習。 1997年獲得加州聖地牙哥大學碩士學位。2001移居波特蘭。個人展、群展不記其數。現為俄勒岡州中國藝術家協會主席。