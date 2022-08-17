注意！駕駛途中這「兩個行為」均屬於違法  

（本報綜述 王星編譯）向車後跟車太近的司機，作出怎樣的表示，才不致屬於違法？

在駕駛中，我們都曾經有過這樣的經歷，當你在高速公路上駕著車，忽然在你的車後跟上一輛靠得很近的車輛，而且尾追不捨，駕駛的心情一下子不好了。

這時候，如對後車試圖以踩剎車來提醒或阻止後車靠近，那麼，這一舉動原來在俄勒岡州被視為違法行為，還有可能被處以 B 級交通違規，最高罰款可達 1,000 美元。

根據俄勒岡州的法規：「正在駕駛的車輛，並且在有機會可向後方駕駛員發出適當信號的情況下，突然降低車速或停車。」即為非法行為。

正確的做法是，通過使用你的轉向信號來提示後方車輛，你將要進入另一車道或轉彎，並提示後車可繞行超越。

在車後靠近的司機，也因過於靠近前車而違反法規。根據法規，追隨前車的司機因過於靠近可受到 B 級交通處罰。規定指出，「駕駛汽車緊密地跟隨另一輛車時，應是合理和審慎的，並適當考慮車輛的速度以及高速公路上的交通狀況。」

俄勒岡州警方指出，這兩種駕駛行為均屬於「攻擊性駕駛」。為此，警方要求，駕駛車輛請避免分心、避免匆忙、避免焦躁，防止出現上述「攻擊性駕駛」情況的發生。