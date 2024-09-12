波特蘭Grotto迎來百年慶典 本周日免費開放

(本報訊)波特蘭著名的「聖母哀痛國家聖殿」（The Grotto）將於本周日（9月15日）迎來其成立100周年慶典。自1924年建成以來，這座佔地54英畝的聖殿一直是世界各地遊客尋求和平、祈禱與欣賞自然美景的聖地。每年都有數十萬人來到這裡參觀，感受聖殿的神聖氛圍。

為了慶祝百年紀念，聖殿的上花園(Upper Garden)將於當日早上9點至下午6點30分免費開放，讓公眾可以徜徉於鋪設整齊的步道，欣賞花園、聖壇及精美的藝術品，並俯瞰波特蘭的壯麗景色，遠眺哥倫比亞河對岸的華盛頓州溫哥華。上花園平時需付費參觀，此次免費開放是難得的機會。該地也是聖誕節期間觀賞燈飾的熱門場所之一。

當天中午12點，慶祝彌撒將在聖殿廣場舉行，由亞歷山大·K·桑普爾大主教主持。此外，新建的聖殿解說中心也將於當日正式啟用，展示該地區的歷史、聖殿的起源及其環境重要性。

「聖母哀痛國家聖殿」原為聯合太平洋鐵路公司所擁有的採石場，該公司利用波特蘭岩頂（Rocky Butte）周邊的土地開採石料，用於鐵路路基的建設。當這片土地開始出售時，修會神父安布羅斯·梅耶爾購入了這片土地，並將其打造成宗教崇拜的場所。

1923年，工人們在岩頂的玄武岩懸崖上開鑿出一個凹處，形成如今的「聖洞」，並在其中安置了石質祭壇。1924年，聖殿舉行了第一次彌撒，現在石質祭壇上還放置著米開朗基羅名作《憐憫》（Pietà）的複製品。

聖殿懸崖自然地將其分為上下兩層。下層為免費參觀區，包括停車場，而上層則需要付費參觀。遊客可以搭乘高聳的電梯柱從下層抵達上層，電梯旁還有一張地圖展示整個聖殿的布局。