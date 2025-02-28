波特蘭80歲獨居老人遭殺害後塞入行李箱棄屍河岸

（本報綜述）一起駭人聽聞的謀殺案近日震驚波特蘭。2月17日，警方於在索維島(Sauvie Island)威拉米特河西岸發現一行李箱，裡面竟藏著一具屍體。經過身份確認，死者為80歲婦女的茱蒂·赫利(Judy Hurley)。警方隨即展開調查，並於2月20日在北波特蘭的一處公寓內逮捕了54歲的麥可·達爾文·穆迪(Michael Darwin Moody)，指控其犯下二級謀殺罪及其他相關罪行。

行李箱藏屍震驚社區 受害者生前遭人欺凌利用

這起案件的開端是一通可疑情況報案。當地時間2月17日下午，麥魯瑪縣警長辦公室接獲通報，前往索維島西北吉利漢路(Northwest Gillihan Road)15200號附近，發現一具遺體棄置在河岸，該地點偏僻荒涼，極少人煙。警方迅速將案件列為可疑死亡事件展開調查，隨後透過法醫驗屍確認死者身份。

赫利生前是一名獨居老人，與家人關係疏遠，晚年生活相當困難。曾與她相識並購買其舊宅的年輕夫婦萊斯利·奧爾蒂斯與賈斯汀·米斯納表示，老婆婆是一位極其善良的人，卻因為這份善良，屢次被人利用，甚至連自己的家都成了罪犯的藏身處。

「她當時情況很糟糕，臥病在床，家裡卻住滿了不速之客。」米斯納回憶道，「她的房子被一些人當成犯罪據點，偷車、違法活動四處橫行，甚至連二樓都有人偷偷住進來，她完全不知道自己家裡住了這麼多人。」

由於赫利沒有親人，這對年輕夫婦在她生命的最後階段成為她最親近的人，幫助她搬入養老院，陪她就醫，甚至照顧她的日常生活。「她對我們說過，她把我們當成家人，因為我們是這幾年唯一真正幫助她的人。」米斯納說。然而，當赫利因健康問題離開養老院後，他們便失去了聯繫，直到2月17日得知她的死訊。

警方鎖定嫌疑人 54歲男子落網

在發現赫利的遺體後，警方立即展開調查，透過搜集線索和相關證據，最終鎖定54歲的麥可·穆迪為主要嫌疑人。2月20日上午11點30分，警方在北波特蘭聖約翰社區(St. John’s)的一間公寓內將其逮捕，並正式控以二級謀殺罪及遺體處理不當罪。

警方並未透露穆迪與赫利的關係，但根據目前的調查結果，赫利的死亡可能與她過去遭受的欺凌和利用有關。

社區悲痛：她只是個善良的人，卻遭此厄運

赫利的悲劇令許多人唏噓不已。曾與她相識的鄰居表示，她是一名溫暖且樂於助人的長者，卻因身體狀況不佳，成為他人欺凌的對象。「聽到她的死訊已經很讓人難過了，但知道她是被人塞進行李箱丟棄在河邊，這實在太殘忍了！」奧爾蒂斯憤怒地表示，「沒有人應該遭遇這種命運。」米斯納則認為，「她只是個心地善良的人，卻被那些壞人一次又一次地利用，最後還落得如此下場，這真的讓人心碎。」

目前，嫌疑人穆迪已被正式指控，已於2月23日首次出庭，他將於3月3日再次出庭接受審理。警方仍在調查赫利的死亡細節，並呼籲知情人士提供更多線索，以確保正義得以伸張。