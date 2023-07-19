波特蘭2023年度同性戀巡遊引數萬民眾沿途觀看

（本報記者俄廣才攝影報導）令人矚目的波特蘭2023年度同性戀大巡遊，於7月16日在市中心舉行。以往每年的同性戀巡遊是在玫瑰花車巡遊後6月份的第三個週日進行，今年的巡遊活動比往年整整延遲了一個月。

16日上午11時許，遊行隊伍從市中心的North Park Blocks出發，經Davis街到湯姆麥考爾河畔公園。包括波特蘭電力公司、英特爾、耐克、TRI MET公司，以及來自愛德荷州、加州、華盛頓州等地的超過一百支隊伍參加了當天的遊行。

男、女同性戀、雙性戀以及變性者組成的摩托車隊、自行車隊、樂隊以及花車巡遊隊伍，在鼓樂聲與觀眾的掌聲與喝彩聲中一路勁歌漫舞，婀娜多姿。許多參加者都是巡遊隊伍中的常客，整個活動感覺像是一場大型的家庭團聚。在今年的巡遊隊伍以及觀賞助威的民眾當中，青少年所佔的比例比以往有所上升。

據統計，巡遊當天近45,000多名觀眾沿途觀看，包括一百多支巡遊隊伍在內，參與該項活動的總人數接近55,000人。

巡遊結束後，各同性戀組織在威廉米堤河畔Naito公園舉行了歌舞表演等系列慶祝活動。

據了解，由於波特蘭目前的治安狀況令人擔憂，各項開支不斷增加，今年巡遊的保險費用相應上漲了20%。所幸巡遊當天安保措施比較嚴密，疑有安全隱患的路口均用重型卡車設置路障，陽光普照之下巡遊活動平安且順利。

波特蘭市的同性戀遊行始於一九八三年，是繼波特蘭玫瑰節花車大巡遊、黃昏燈光巡遊之後，本地最具規模及影響力的第三大巡遊活動。

主辦單位表示，他們的使命是鼓勵和積極支持女同性戀、男同性戀、雙性戀和變性者的多樣性的社區，並通過教育，協助全體人民的發展這個活動。