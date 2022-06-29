波特蘭‘2022中國象棋爭霸賽將於下月開戰

（本報記者王星報導）由波特蘭中國象棋協會組織發起的’2022中國象棋爭霸賽將於7月18日在波特蘭深圳商會拉開戰幕。目前，正進入緊鑼密鼓的籌備中。

據棋協代主席晏丹民介紹，波特蘭中國象棋協會成立於多年前。協會成立後，吸引了一批象棋愛好者，為切磋棋藝提供了絕佳平台。大家於工作之余聚集一起，布陣對弈，並適時舉辦象棋比賽，為提高棋藝，豐富生活、活躍社區文化起到了積極作用。

近兩年，因疫情來臨，使棋協處於停擺狀態。今年開春，自宣佈走出大流行後，棋協迎來了重整旗鼓的時機。於是，在重新召回老棋友的同時，向社區廣攬新棋友，以重啓棋會活動。在以棋會友，相互切磋、熱身提高的基礎上，確定了本次比賽時間和賽前籌備階段，並向社區發佈了告知，開展募集賽資的活動。

為使爭霸賽有序開展，棋協確定了以弘揚國粹文化，豐富社區生活為宗旨，在組織、賽制、賽費和獎金及時間、地點等方面均作了明確的規定和落實。組織方面建立了由棋協元老蘇瑞均、雷金榮、黃偉東、余偉文、何來、晏部梁、陳景惠、Kevin、晏丹民等人分工負責的籌備組和裁判團；在賽制上，以亞洲象棋聯合會棋規比賽規則為依據，制定了「對弈」和「挑戰」兩種賽制及具體比賽規則；在賽資籌集上，實行專人負責，明細收支，及時公佈，對捐款者最终名单將於賽後统一公佈，接受監督；在獎金上，分別給予第一、二、三、四名次以1000美元、500美元、300美元和200美元的獎勵，同時，頒給榮譽獎狀。對之後名次的獎勵將視人數再作確定。

「從6月初啓動以來，協會和棋賽的各項工作都在有條不紊的展開，在此期間得到了深圳商會和許多朋友的贊助、支持和配合，使得各項工作進展順利。在短短時間內，已募集賽款近萬美元。目前募捐活動仍在進行中。由於報名時間截止於7月13日，因此請還未報名的朋友，抓緊時間報名，踴躍參加。眼下，棋友們每天摩拳擦掌，對弈廝殺，只待7月18日上午9時對決的到來。到時歡迎《波特蘭新聞》的讀者朋友們前來觀戰助威（地址：11130 SE Powell Blvd Portland），使本次疫情後首度開戰的棋賽旗開得勝。」晏丹民說。