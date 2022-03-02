波特蘭10大最受賊人歡迎汽車 您的愛車榜上有名嗎？

隨著本市偷車活動越來越猖獗，波特蘭警方近日發佈一份最受賊人歡迎的汽車排名榜，供市民參考。

根據警方的紀錄，在2021年，一共有9,059輛汽車被偷，其中有79%被偷車輛會在30天內被尋回，截止2022年2月15日為止，共有91%被尋回。

每月被盜車輛由去年年頭的555輛升至12月的1,033輛，一年時間內幾乎翻了一番。據報導，偷車賊人多在下午6點後至午夜這段時間出動。

根據波特蘭警方的資料，以下是2021年內，10款最受賊人歡迎的汽車：

第一：Honda Civic, CRX, Del Sol ，被偷數目：647輛；

第二：Honda CRV ，被偷數目：571輛；

第三：Honda Accord, Accord Crosstour，被偷數目：490輛；

第四：Subaru Legacy, Legacy GL, Outback Legacy ，被偷數目：478輛；

第五：Ford F250，被偷數目：391輛；

第六：Subaru Forester，被偷數目：390輛；

第七：Subaru Impreza, Outback Impreza, WRX，被偷數目：243輛 ；

第八：Ford F350，被偷數目：219輛；

第九：Toyota Camry，被偷數目：167輛；

第十：Nissan Truck，被偷數目：157輛。

最多人偷的車是1999年出廠的，共有625輛；至於有最多偷車案件的地區，分別是Hazelwood、Lents及Parkrose。