波特蘭 SmartPark 停車庫推出夏季折扣優惠

(本報訊)波特蘭交通局於7月2日宣佈，市內四個SmartPark公共停車庫將推出新的全天停車折扣選項。此優惠旨在應對當前停車需求較低的情況，並促進市中心夏季活動的參與度。

根據交通局的消息，折扣費率將從7月1日起至9月30日生效，每個工作日早上5點到下午5點的全天停車均可享受此優惠。

針對年收入在46,000美元或以下的人群，交通局還推出了折扣月度輪班停車通行證。符合條件者可以在每天的下午2:30至早上7點之間使用指定的SmartPark停車庫。目前，該減價通行證的月費為每月36美元。詳細的費率和各停車庫的信息可以在 www.portland.gov/smartpark 查找。

SmartPark是波特蘭最實惠且方便的停車選擇。該市政停車庫系統提供近4000個停車位，主要滿足購物者、公司員工、客戶和遊客的短期停車需求。SmartPark 停車庫提供最低的短期小時費率，並靠近熱門餐廳、零售店和文化場所。其使命是通過提供經濟實惠的停車服務，支持市中心的經濟活力，同時投資於其他市中心交通改善措施。

此外，SmartPark 還提供月度停車通行證和其他設施，包括電動車充電站、ADA 停車位、自行車停車位和共享汽車停車位等，具體設施因停車庫位置而異。許多停車庫還充當移動樞紐，可接駁 TriMet MAX 輕軌和公交線路。

交通局局長米利森特·威廉姆斯在一份聲明中表示：「一個繁榮的市中心對於實現城市長期交通系統的多模式目標至關重要。我們希望通過這些折扣夏季費率，吸引來自各地的遊客享受市中心精彩的夏季活動，進而提升市中心的活躍度。」