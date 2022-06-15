波特蘭-高雄姊妹市協會全情投入玫瑰節 龍舟河濱再賽　中華會館隊伍勇奪冠軍

（本報記者王星報導）六月初夏，波特蘭玫瑰節再度回歸。作為玫瑰節組委之一的波特蘭–高雄姊妹市協會更是全情投入，主辦龍舟比賽，籌措花車巡遊，雙管齊下，為重啟的玫瑰節獻上精彩的“戲碼”。

6月10日晚，為慶祝玫瑰節各項活動的回歸，同時為參與龍舟大賽和花車巡遊的隊員鼓勁壯行，波特蘭–高雄姊妹市協會假座“漁樂軒”舉行晚宴，除了數十位參與活動的人員外、多位嘉賓和本地僑團也踴躍出席。

駐西雅圖臺北經濟文化辦事處甄國清處長，西雅圖文教中心主任吳曉竹和波特蘭市議員丹瑞安、前波特蘭市長湯姆·波特等人出席了酒宴並作了致詞。一致向今夏回歸的玫瑰節和活動的延續表示祝賀，表示與波特蘭–高雄姊妹市協會保持合作與友好關係，並希望參加活動的人員都有出色的表現。高雄市長陳其邁發來函件表示恭賀。

巡遊當天，波特蘭–高雄姊妹市協會玫瑰花車以富有民族特色文化的造型出現在巡遊的路上，引來眾多觀眾的一片喝彩。花車以臺灣民間信奉的“三太子”哪吒為造型，在紅色的拱門下，金面童顏、全身披掛，重槌擂鼓，表現了濃厚的東方文化特色。

據波特蘭–高雄姊妹市協會人士介紹：“三太子”哪吒是流傳於臺灣民間的神衹，因其踏風火輪、挽乾坤圈、持火尖槍，統領五營天兵，具有斬妖除魔、護佑眾生的法力。在病毒尚未消失的後疫情時代，以“三太子”擂鼓驅魔的形象，寓意著驅除病毒、祈福平安的美好願望。

“每年還由來自高雄學生組成的方隊和龍舟隊，今年因臺灣疫情未能成行，失之交臂。”波特蘭–高雄姊妹市協會主席陳紀昭先生說。

6月12日下午，由波特蘭–高雄姊妹市協會主辦的第34屆龍舟比賽，在威拉米特河遊艇碼頭一帶拉開序幕。往日靜謐的河灣，此刻成了龍舟大賽歡樂的賽場。今年因為疫情後首次重開，報名參賽的龍舟隊只有43個隊，比往年要少。

陳紀昭主席介紹說，龍舟隊來自各個行業和族群，包括特殊人群，不管來自哪里，大家的熱情都十分高漲。

現場看到，整個比賽激烈而有序。參賽隊員們用激昂的口號和歌聲，相互鼓勵。當比賽號令一出，大家動作協調，奮力劃槳，表現了團隊合力，協作推進的精神。下午三點多比賽最終見出分曉。中華會館龍舟隊不負眾望，經過小組和總決賽，一路過關斬將，最後奪冠。中華會館龍舟隊已經連續多年穩居冠軍寶座。