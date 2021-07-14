波特蘭－全美最宜居城市第10位 因居民玩得瘋也玩得狂

美國新聞與世界報道（US News and World Report)周二公布了2021-2022“全美最適宜居住”的150個城市排名，波特蘭市排在第10位，比去年下跌了一位。

科羅拉多州博爾德（Boulder）以7.6/10的總分，連續第二年位居榜首，比排名第二的北卡羅利–達勒姆(Raleigh-Durham)高出0.1分；第三是阿拉巴馬州的亨茨維爾（Huntsville）。該榜單所考慮的多項因素包括住房可負擔程度、就業前景、生活質量、教育、醫療、犯罪率、居民幸福度等。

美國新聞與世界報道稱，博爾德在“生活質量”和“就業市場表現”這些指標中都獲得高分。報告指出，新冠疫情期間，博爾德的月均失業率在6.2%左右，低于全國每月8.1%的平均水平。

美國新聞與世界報道在公布排名單時寫道：“沒有都市區是完美的，盡管博爾德是都市區不斷擴張的科技産業的一個關鍵目的地，而且因其有許多徒步旅行和騎自行車的去處而受到居民的廣泛歡迎，但這裏的生活成本也很高，甚至超過了鄰近的丹佛都市區。過去幾十年來，丹佛都市區的生活成本因不斷發展和人口增長而在不斷上漲。”

至於對波特蘭的評語：美國新聞與世界報道指波特蘭的居民玩得瘋也玩得狂，例如每年的裸體騎自行車、自己動手做的皂飛車比賽（soapbox derby)和巫毒甜甜圈(Voodoo Doughnut)，一家以製作獨一無二的甜甜圈而聞名的麵包店等，這一切在別人眼中看似怪怪的東西，都是波巿居民引以為榮的，並真正將本市的座右銘“保持波特蘭怪誕”活出來。