波特蘭黑幫頭目因持有毒品等多項重罪被判入獄

(本報綜述) 美國司法部於5月14日宣布，已判處38歲的波特蘭居民、「18街幫」頭目古斯塔沃•托雷斯-門德斯（Gustavo Torres-Mendez）入獄14年，並須在獲釋後接受5年監管。

根據法庭文件披露，托雷斯-門德斯被指控圖謀將大量芬太尼、冰毒和可卡因販運至波特蘭地區並進行銷售。自2019年從俄勒岡州州立監獄獲釋後，他迅速晉升為「18街幫」的主要人物，涉及一級搶劫罪行。

2022年夏末，托雷斯-門德斯與一名密友在波特蘭地區大肆銷售含有芬太尼、冰毒和可卡因的偽造羥考酮藥丸。同年9月初，他與幾名同夥籌集了超過12.6萬美元購買毒品。警方隨後在俄勒岡州南部小城格蘭茨帕斯附近攔截一輛與「18街幫」有關的車輛，查獲104磅冰毒和8磅可卡因。

2022年11月17日，執法單位聯合行動，搜索托雷斯-門德斯的住所，發現手槍、彈藥、戰術防彈衣、偽造羥考酮藥丸及6,386美元現金。同時，另處「18街幫」據點也被搜查，繳獲10支槍。

2023年9月6日，托雷斯-門德斯及三名同謀認罪，被判入聯邦監獄。

據悉，「18街幫」最早源自加州洛杉磯，現已在美國、墨西哥和中美洲擁有3萬至6萬成員，並與另一墨西哥黑手黨結盟。

「18街幫」成員在美國各大城市紮根，包括波特蘭，並吸收多族裔成員。女性可加入，但地位低下，加入方式包括暴力測驗、與成員發生關係或成為成員配偶。

該團夥主要透過街頭販賣毒品牟利，並涉及汽車竊盜、搶劫、勒索、身分詐欺、攻擊和謀殺等活動。