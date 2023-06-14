波特蘭高雄姊妹市協會設晚宴    歡迎高雄市代表團到訪參予玫瑰節活動

（本報訊）每年台灣高雄市均會到來波特蘭市參加本市的玫瑰節。因疫情停了三年後，今年代表團重臨，波特蘭高雄姊妹市協會在9日晚，在魚樂軒設下歡迎晚宴，除了高雄市代表團參加外，出席的嘉賓們包括西雅圖經文處處長甄國清，僑教中心吳曉竹主任，波特蘭市議員丹瑞恩，候任玫瑰節協會主席Jeremy Emerson，波特蘭玫瑰使團以及多個本地社團代表。

歡迎晚宴在白蓮醒獅隊的熱鬧到賀後正式開始，波特蘭高雄姊妹市協會會長陳紀昭擔任大會司儀。

陳紀昭會長說，今年是波特蘭與高雄姊妹市締盟35週年，高雄市政府與市議會聯合出訪波特蘭姊妹市，並再次帶領高雄樹德家商回到波特蘭一年一度的玫瑰節的舞台，參加巡遊和龍舟競賽。陳會長表示，非常高興這三個代表團蒞臨波特蘭，一起慶祝姊妹市的新里程。

今次到來的嘉賓包括有代表陳其邁市長出席的行國處張恩成副處長，高雄市議會議長康裕成，黃捷及湯詠瑜議員，以及樹德家商董事長朱元祥。

多名嘉賓被邀上台講話，包括：張恩成副處長，高雄市議會議長康裕成，西雅圖經文處處長甄國清，波特蘭市議員丹瑞恩，樹德家商校董會主席朱元祥，候任玫瑰節主席Jeremy Emerson，皇家玫瑰使團Mike Ware 等。

之後行政暨國際處副處長張恩成代表向各嘉賓送贈禮品作為紀念。

最後大會還有幸運抽獎，大獎往返夏威夷的機票由黃國民贏得。整個晚會在熱鬧和充滿鄉情的氣氛下結束。