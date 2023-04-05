波特蘭高雄姊妹協會舉行 2023玫瑰節龍舟點睛儀式





（本報記者俄廣才攝影報導）由波特蘭高雄姐妹市協會舉辦的2023玫瑰節龍舟點睛儀式，於4月1日中午11時在市中心威廉米堤河畔公園舉行，為俄勒岡州最盛大的年度慶祝活動「波特蘭玫瑰節」拉開序幕。

碼頭上，百餘名龍舟划手整裝待發；聖壇前，數百名市民熱情出席。

中午11時許，在悠揚的佛樂聲中，波特蘭妙法禪寺圓空法師率信眾誦經，爲第三十三屆龍舟大賽祈福。

波特蘭高雄姊妹市協會會長陳紀昭首先致辭，對參加儀式的各界來賓表示熱烈歡迎。

隨後，駐西雅圖台北經濟文化辦事處處長甄國清，波特蘭市專員馬普斯（Mingus Mapps），俄勒岡州眾議員Kevin Mannix，波特蘭玫瑰節主任Jeremy Emerson，波特蘭玫瑰使團總理Don Thacker，中華會館主席李汝堯等嘉賓先後講話，預祝2023龍舟大賽取得圓滿成功。

嘉賓們表示，一年一度的龍舟競賽，已經成爲波特蘭玫瑰節中最精彩的組成部份，為市民及遊客帶來了歡樂。指出，龍舟賽事不但是鏈接與促進波特蘭高雄姊妹市友好關係的一條紐帶，更是向世界展示波特蘭人文魅力的一個重要的窗口。

隨後，嘉賓們在祈求平安的誦經聲中依次向聖壇敬香，圓空法師率領信眾一路撒淨水至河畔碼頭，眾嘉賓為等候在那裡的八隻龍舟點睛。

波特蘭高雄姊妹市協會會長陳紀昭在接受採訪時表示，龍舟大賽得到了各界的大力支持，目前已有50多支船隊報名參賽。「我們將一如既往，努力將龍舟賽事做得盡善盡美」。

龍舟點睛儀式後，組辦單位將為每支參賽隊安排時間進行每週的訓練。從本月初至正式比賽前的兩個多月內，可經常觀賞到劃手們在威廉米提河面上操槳逐波的畫面。

據了解，由於疫情得到了有效的防控，波特蘭玫瑰節花車巡遊中最亮麗風景之一的樹德家商高中巡遊隊、台灣高雄龍舟隊，將於玫瑰節期間參加本年度龍舟大賽、花車巡遊，以及舉行專場文藝演出等系列慶祝活動。

2023龍舟大賽擬定於6月10日、11日連續兩天，在Marcuam橋以東至Hawthorne橋的河面舉行。