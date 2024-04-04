波特蘭高雄姊妹協會舉行點睛儀式玫瑰節龍舟賽事正式啟動

（本報記者俄廣才攝影報導）3月30日，風和日麗艷陽天。由波特蘭高雄姐妹市協會舉辦的2024玫瑰節龍舟點睛儀式，於當天中午在市中心威廉米堤河畔公園舉行，為俄勒岡州最盛大的年度慶祝活動「波特蘭玫瑰節」拉開序幕。

波特蘭市議員雷內 岡薩雷斯（Rene Gonzalez）、駐西雅圖台北經濟文化辦事處副領事楊子賢、波特蘭玫瑰節基金會首席執行官瑪麗蓮 克林特（Marilyn Clint）、砵崙中華會館主席李汝堯、玫瑰節基金會首席運營官尼克 布羅迪尼基（Nick Brodinicki）、玫瑰節基金會官員迪亞茲 尼古拉斯（Diaz-Nicolaids）、波特蘭皇家玫瑰使團總理邁克 威爾（Mike Ware），大法官艾米 阿拉斯史密斯（Amy Arasmith）與使團成員等數百名嘉賓出席。

2024龍舟點睛儀式由波特蘭高雄姊妹協會會長陳紀超主持。

波特蘭高雄姊妹市協會會長陳紀昭致歡迎詞

波特蘭玫瑰節基金會官員迪亞茲 尼古拉斯致賀詞

中午11時許，在悠揚的佛樂聲中，波特蘭妙法禪寺圓空法師率信眾誦經，爲波特蘭第三十四屆龍舟大賽祈福祝願，隨後眾嘉賓依次向佛壇敬香。

眾嘉賓依次向佛壇敬香

波特蘭高雄姊妹市協會會長陳紀昭首先致辭，對參加儀式的各界來賓表示熱烈歡迎，同時感謝參賽的各船隊的積極參與以及市政、社團各界的鼎力支持。

市府官員、玫瑰節基金會、駐西雅圖台北辦事處、中華會館、玫瑰節皇家使團總理等嘉賓在儀式上先後講話，讚譽波特蘭高雄姊妹協會為籌辦龍舟大賽所做出的努力，同時預祝2024龍舟大賽取得圓滿成功。

嘉賓們表示，一年一度的龍舟競賽，已經成爲波特蘭玫瑰節中最精彩的組成部份，龍舟賽事不但是鏈接與促進波特蘭與高雄姊妹市之間友好關係的一條紐帶，更是向世界展示波特蘭人文魅力的一個重要的窗口。

隨後，圓空法師率領信眾一路撒淨水至河畔碼頭，市議員雷內 岡薩雷斯等眾嘉賓依次為等候在那裡的八支龍舟點睛。

波特蘭市議員雷內 岡薩雷斯為龍舟點睛

駐西雅圖台北經濟文化辦事處副領事楊子賢為龍舟點睛

玫瑰節基金會首席運營官尼克 布羅迪尼基為龍舟點睛

砵崙中華會館主席李汝堯為龍舟點睛

消防船射出高高的水柱，波特蘭華裔社區龍舟隊率先穿過拱門水瀑。八支龍舟繞水瀑環行游弋，正式拉開波特蘭玫瑰節龍舟大賽的序幕。

駛離碼頭前，八支龍舟隊划手們的「全家福」

波特蘭高雄姊妹市協會會長陳紀昭在接受採訪時表示，本年度龍舟大賽得到了各界的大力支持，目前已有四十三支船隊報名參賽，預計賽事正式開始前參賽隊將超過五十支。「我們將一如既往，努力將龍舟賽事做得盡善盡美」陳紀超會長說。

龍舟點睛儀式後，組辦單位將為每支參賽隊安排時間進行每週的訓練，從四月初至正式比賽前的兩個多月內，可經常觀賞到劃手們在威廉米提河面上操槳逐波的畫面。

波特蘭華裔社區龍舟隊率先穿過拱門水瀑

據了解，波特蘭玫瑰節花車巡遊中最亮麗風景之一的樹德家商高中巡遊隊、台灣高雄龍舟隊，將於玫瑰節期間參加本年度龍舟大賽、花車巡遊，以及舉行專場文藝演出等系列慶祝活動。