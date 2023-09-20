波特蘭驚現寵物狗過量吸收芬太尼

(本報綜述)波特蘭愈演愈烈的芬太尼危機不僅對人類產生嚴重影響，還對家庭寵物構成了威脅。據報導，近期內多次出現犬隻不慎吞食芬太尼的事件。

艾蜜莉的5個月大長毛吉娃娃狗便是近期的受害者之一。據犬主介紹，她當時正帶兩隻吉娃娃狗在波特蘭西南區散步，其中一隻聞到東西時停下來，隨後吃了什麽看似無害的東西。然而，片刻後，這隻狗狗卻突然陷入昏厥。艾米莉緊急將狗送往當地獸醫診所，醫生對狗狗使用了鴉片解藥劑Narcan才使其回復過來。艾米莉回憶道，」狗狗當時完全沒有反應，我以為他已經死了，實在太可怕了。」據艾蜜莉講，醫生認爲最有可能是芬太尼，當晚已經有三個芬太尼病例了。

同一周，一隻名叫托德的柴犬和紅狐的混種寵物狗，在舔食了自己的爪子後表現出與芬太尼過量有關的嚴重症狀。「我們正在廣場附近散步，他像往常一樣嗅聞，然後他咬了一塊錫箔，我們不確定他是踩到了芬太尼還是怎麽樣，但他一直舔他的爪子。」狗主回憶說，「後來，他看起來就像是奄奄一息，非常無精打采，喊他的名字也不回應，甚至不太看我們，鼻子不停地流水，幾乎不再呼吸。」狗主人設法自行施用了納爾康(Narcan)，及時救活了狗狗。

寵物診所工作人員指出，此類事件的頻率增加，敦促寵物主人如果發現自己的寵物有類似症狀，應立即採取行動。這些症狀包括呼吸速率降低、呼吸困難、行走困難，犬隻的瞳孔可能會變成針尖大小，而貓的則可能會擴大，甚至可能出現癲癇發作。醫生還表示，納爾康當然是一種選擇，但它不是靈丹妙藥。治療後，寵物可能需要持續支持性護理和監測一段時間，直到它們徹底康復。