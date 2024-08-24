波特蘭首次將塗鴉破壞者送進監獄

(本報綜述)近日，一男子因在波特蘭反复塗鴉而被判處2年半監禁，成為波特蘭加強打擊塗鴉行為後第一個被送入監獄的塗鴉破壞者。

被告男子名爲傑瑞‧米詹戈斯(Jerry Mijangos)，28歲。傑瑞早在2022年就因刑事破壞罪在麥魯瑪縣巡迴法院被捕，隨後於2023年被判緩刑。然而，他並未改過自新，繼續在城市各處噴塗鴉。今年1月，傑瑞再次因塗鴉被捕。儘管他當時被釋放，但上個月因再度塗鴉而被重新逮捕。巡迴法官在認罪協議下判處他2年半的監禁，允許他獲得減刑。

近年來，波特蘭的塗鴉問題日益嚴重。疫情期間，執法力道減弱，塗鴉問題愈加猖獗。為此，波特蘭市政府決定加強打擊力度，針對頻繁發生的塗鴉行為採取更嚴格的措施。今年2月，市政府簡化了對未及時清理塗鴉的物業所有者的罰款程序，並專門指派了兩名警官負責追踪那些屢次進行塗鴉的違法者。

除了已經被判刑的傑瑞之外，檢察官還在追究其他塗鴉者的責任。另有兩名在波特蘭多次塗鴉的嫌疑犯目前也面臨指控。警方還在某些嫌疑人家中查獲了大量噴漆，儘管他目前沒有面臨塗鴉相關的指控，但他因涉嫌非法製造大麻在Yamhill縣被捕。

就在上個月，俄勒岡州政府在84號州際公路上清除了一處塗鴉，並宣布撥款2,000萬美元用於清理波特蘭的公路。