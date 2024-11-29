波特蘭電費上漲驚人 州議員要求PGE解釋原因

（本報綜述）自2021年以來，波特蘭電力公司（PGE）的電費上漲超過40%，給波特蘭及周邊地區的家庭和小型企業帶來沉重壓力。近日，俄勒岡州參議員羅恩·韋登（Ron Wyden）要求波特蘭電力公司提供詳細解釋，說明電費大幅上漲的原因及其應對措施。

參議員韋登表示，他的辦公室接到了許多居民的投訴，稱電費高漲已經威脅到他們的基本生活。部分家庭不得不在支付電費與購買食物或藥品之間做出艱難選擇。他批評這種情況「不可持續」，並強調PGE需要承擔起更大的責任來緩解用戶壓力。

波特蘭電力公司的多次提價備受關注。2023年1月，電費上調18%；2025年計劃再上調10.9%。若全部漲價落實，電費累計漲幅將超過40%。報告還指出，自2014年以來，波特蘭的電費累計漲幅已接近70%。

PGE解釋稱，漲價主要用於支付電網現代化、技術升級以及支持住宅用戶需求的基礎設施建設。然而，有數據顯示，工業用戶激增的能源需求是主要推動因素，而住宅用戶卻承擔了更多的成本。

韋登要求波特蘭電力公司在30天內回應七項問題，內容涵蓋電費漲幅的詳細數據、不同用戶群體的影響、能效計劃的成效以及聯邦資金的使用情況等。他特別關注那些因無法支付電費而遭遇斷電的家庭，並要求PGE採取措施減少這類情況的發生。

波特蘭電力公司的財務報告顯示，工業用戶因「平穩的用電模式」和高壓供電方式，享有更低的成本，而住宅用戶則面臨更高的分攤壓力。國家可再生能源實驗室指出，一個數據中心的能源消耗相當於80,000戶家庭，但其負擔的電費比例卻遠低於普通居民。

參議院呼籲波特蘭電力公司提高透明度，向居民解釋漲價的原因以及如何更公平地分配能源成本。他還強調，波特蘭電力公司應利用聯邦資金減輕用戶壓力，並在支持住宅用戶需求方面採取更積極的措施。