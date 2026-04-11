波特蘭電動自行車購車補貼来啦！ 最高2350美元！

（本報綜述）波特蘭市政府送福利」了！最新推出的電動自行車補助計劃「Portland Rides」已正式開放申請，符合條件的居民最高可拿到2350美元補貼，用來買電動自行車，還能再拿300美元買頭盔、車鎖等配件。

這個計劃總共投入2000萬美元，預計到2029年，會幫助超過6000人買到電動自行車。簡單說，就是讓更多人可以用更便宜、更環保的方式通勤，尤其是收入較低的家庭，會被優先抽中。

怎麼申請？其實很簡單：

第一步：線上申請 https://portlandebikerebate.com/

到官方網站填寫資料（需要基本個人資訊＋收入證明）

申請時間：4月6日～7月24日

第二步：等抽籤結果

這個補助不是先到先得，而是用「隨機抽籤」，抽中才會收到Email通知

第三步：拿補助去買車

如果你被抽中，就可以用補助去合作的本地自行車店購買電動車，補助是直接折扣，不用先自己全額付錢

可以拿多少錢？

普通電動車：最多1600美元

貨運電動車：最多2350美元

配件（頭盔、鎖等）：最多300美元

另外，如果你是行動不便或有特殊需求的人，也有專門的「客製化電動車」補助可以申請。

不過要注意，這個不是「人人都有」，而是要先申請，再透過抽籤決定誰能拿到補助。第一輪申請從4月6日開始，到7月24日截止。

市府還會辦試騎活動，讓大家先體驗電動自行車，再決定要不要申請。之前在PCC的試點已經證明，很多人其實很需要這種便宜又方便的交通方式。