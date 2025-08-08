波特蘭電力申請26年漲價2% 

（本報綜述）波特蘭通用電力公司（Portland General Electric，簡稱PGE）已向俄勒岡州公共事業委員會（Oregon Public Utility Commission）提出申請，計劃自2026年4月起平均調漲電價約2.2%，涵蓋住宅及工業用戶。

PGE表示，此次調整旨在投資電網現代化與效率提升，避免未來出現更大幅度的漲價。該申請於7月底正式遞交，目前正由州公共事業委員會審議，預計將於2026年3月作出決定。

根據俄勒岡州公共事業委員會及媒體資料，PGE過去五年多次上調電費：2022年漲約11%、2023年約7%、2024年更高達18%（為二十年來最大漲幅），2025年則獲批上調5.5%。累計漲幅超過40%，引發民眾對持續漲價的擔憂。此次2026年約2.2%的調整雖屬小幅，但仍被關注是否為長期上漲趨勢的一部分。

該申請引發部分民眾不滿，有網民批評PGE應提高內部效率、削減高層薪酬，而非將成本轉嫁用戶，也有聲音指出電力需求受人工智慧伺服器及電動車市場推動，未來漲價恐成常態。

PGE強調，投資電網有助於應對長期需求增長並降低未來成本壓力，這也是調漲的重要原因之一。