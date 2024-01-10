波特蘭電力公司數千用戶遭遇寒冬停電

(本報綜述)寒冬時節，沒有什麼比停電還讓人糟心的事情了。1月9日早上7時左右，波特蘭電力公司(PGE)的停電地圖顯示，俄勒岡州西北部地區出現133次停電，影響超過6,600名客戶。這些數字相對於凌晨4:30時影響了超過14,000名客戶的約171次停電有所下降。

波特蘭電力公司並未具體說明停電的原因。不過，1月8日夜至9日凌晨Willamette河谷區域出現的大風天氣可能與此有關。國家氣象局（NWS）波特蘭分部表示，大風影響了波特蘭大都會區、中央谷地區和大溫哥華地區。氣象局和KGW新聞氣象學家羅德希爾表示，風速過大可能造成了這次大規模停電。羅德希爾表示，當晚26號公路附近測得的風速達到58英里每小時。

另外兩家電力公司Pacific Power和Clark Public Utilities也報告了停電情況，但與波特蘭電力公司相比，受影響的客戶數量較少。

紅十字會提醒居民，為預防冬季停電，應做好以下準備：