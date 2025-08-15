波特蘭都會局僱員收入大公開

（本報綜述）負責管理俄勒岡州波特蘭地區土地規劃、交通、公共場館與環境資源的都會局（Metro），公布最新財年薪酬資料。數據顯示，截至2024至2025財年結束，Metro共向近1,800名僱員支付了超過1.202億美元的薪資，其中不乏年薪突破30萬美元的高層主管。

根據多個第三方平台的薪資統計，波特蘭都會局全體員工的平均年薪估計約在68,000至92,000美元之間，中位數薪資可能落在60,000至70,000美元區間。然而，不同職級之間差距明顯，基層行政助理年薪約5萬美元，而高階管理職與專業技術崗位則可超過12萬美元。

在所有部門中，俄勒岡動物園薪酬支出最高，達1,900萬美元，同時也產生了薪酬最高的員工，動物園總監Heidi Rahn。由於其職務涉及動物園運營、動物福利科學及野生動物保育等專業領域，Rahn去年總收入達321,536美元，連續兩年位居薪酬榜首。

緊隨其後的是都會局首席營運官Marissa Madrigal，年薪297,867美元，負責協調Metro各部門的日常運作。排名第三的是財務總監Brian Kennedy，收入275,600美元。此外，Metro首席律師 Caroline MacLaren以274,740 美元位列第四。

從薪酬支出來看，除動物園外，支出較高的部門還包括：公園與自然：1,390萬美元；資產與環境：1,210萬美元；會展中心：920萬美元；藝術中心：870萬美元；財務：860萬美元；規劃：700萬美元。

值得注意的是，雖然員工總數與上一財年相當，但都會局的整體薪酬開支卻增加了11.5%。官方表示，這與4月份進行的4.5%裁員有關，部分離職員工累積的大量帶薪休假在離職時一次性兌現，導致假期補償金總額達110萬美元，較前一年暴增192%。

都會局的資金來源多元，包括所得稅、地產稅、消費稅、補助金、投資收益，以及場館門票和場租收入。以動物園、會展中心、轉運站等設施為例，其運營成本多由門票或租用方承擔。

分析指出，此次薪酬資料的公開，反映了Metro作為區域性政府機構的財政透明度，也讓公眾得以了解公共資金的分配情況。隨著經濟不確定性與通膨壓力持續，如何在保障公共服務品質與控制人事成本之間取得平衡，仍是Metro面臨的主要挑戰。