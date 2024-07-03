波特蘭都會區老齡化問題嚴重 社會服務面臨巨大挑戰

(本報綜述)隨著人口結構的變化，波特蘭都會區正面臨嚴重的老齡化問題。根據美國人口普查局最新發布的數據顯示，波特蘭65歲及以上人口的增長速度比全國平均水平還要快。專家指出，這一趨勢將對當地的社會服務體系帶來巨大壓力。

俄勒岡州立大學老齡研究項目主任卡羅琳·奧爾德溫表示，俄勒岡州的老齡化人口預計到2050年才會達到峰值。該州的低生育率和不斷提高的預期壽命共同推動了這一趨勢。波特蘭州立大學人口研究中心的預測經理尼爾·馬奎斯指出，這一趨勢是可以預見的，但該地區並未做好充分準備。

老齡化人口的增加給當地的社會服務帶來了前所未有的挑戰。西北地區試點計劃報告稱，過去三年中，他們接收到的求助電話增加了三倍。該組織執行董事勞拉·高利諾·德·洛瓦托表示，麥魯瑪縣無家可歸的老年人口增加了15％，其中60歲以上的成年人佔無家可歸人口的四分之一，這一數字預計還會繼續增加。

「越來越多的人面臨驅逐的風險，老年人首次成為無家可歸者的情況也在增加，因為他們的固定收入無法支付不斷上漲的租金，」高利諾·德·洛瓦托說。

社會隔離和健康問題也是老年人面臨的重大挑戰之一。波特蘭積極老齡化社區經理凱琳·彼得森指出，社交隔離對老年人來說是一個大問題。該中心的電話不斷，有求助於法律支持、稅務幫助和健康援助的，也有僅僅需要一個傾聽者的。

健康問題也是一個嚴重挑戰。由於醫療系統的壓力，一些醫療機構已經不再接受新的醫療保險患者，這進一步加劇了老年人的健康困境。

為應對不斷增長的需求，波特蘭積極老齡化社區等機構已經開始提供更多的直接服務，例如免費餐飲服務和食品儲藏室。但即使這樣，資源仍然非常有限，尋求幫助的老年人數量超過了服務能力。

俄勒岡州立大學的奧爾德溫警告說，如果不採取有效措施來應對老齡化問題，未來情況將會更加嚴峻。她強調，特別是在農村地區，老年人口的增加與年輕人口的流失形成了雙重打擊，使得這些地區更難以提供必要的服務。