波特蘭選民最擔心什麼？稅負與生活成本太高！

（本報綜述）一項最新民調顯示，波特蘭都會區選民對稅負與生活成本的擔憂正在快速上升。雖然無家可歸問題仍是最多人點名的首要問題，但與前兩年相比，越來越多居民開始把「稅太高」和「生活越來越貴」視為大波特蘭地區最迫切的挑戰。

這項民調由《俄勒岡人報》委託DHM研究中心進行，於4月23日至30日訪問麥魯瑪縣、克拉克瑪斯縣和華盛頓縣共600名登記選民。當被問到「目前波特蘭都會區最重要的問題是什麼」時，約三分之一受訪者回答無家可歸，仍居第一。

不過，變化最快的是稅負與生活成本。選擇「稅」作為首要問題的受訪者比例，從2025年3月的3%升至最新民調的11%，增加超過3倍。選擇「生活成本／通膨」的人，也從4%升至9%，增加超過一倍。在波特蘭市內，這兩項焦慮上升更明顯。

民調受訪者、希爾斯伯勒居民瑪麗克魯茲·阿庫尼亞表示，現在從電費、汽油到食品，幾乎所有東西都在漲。她和伴侶年收入接近20萬美元，仍覺得存錢越來越難，甚至因房價與利率太高，放棄為四口之家換大房子的想法。她說，現在滿油要70美元，連芒果、酪梨等新鮮蔬果都會因價格太高而少買。

部分居民的不滿，並不只是因為稅高，而是覺得「交了很多錢，卻沒有看到相應效果」。Happy Valley居民布蘭登·岡內爾表示，他不反對繳稅，但覺得在俄勒岡負擔很重，錢卻沒有發揮足夠作用。他特別提到無家可歸服務稅，認為多年來投入大量資金後，街頭問題仍未明顯改善，政府也沒有清楚說明資金如何使用。

報導指出，波特蘭都會區居民面對多層稅負，包括州個人所得稅、企業所得稅、TriMet稅、麥魯瑪縣學前教育稅，以及Metro支持性住房服務稅等。部分分析機構甚至將波特蘭列為全美所得稅負最高的城市之一，僅次於紐約市或在部分項目中排名更高。

除了稅，水電費也讓不少居民有感。東南波特蘭居民托尼·埃默里表示，他最明顯感受到的是公用事業費上漲。波特蘭居民去年夏天經歷十多年來最大幅度的水費與污水費上漲，電費在過去5年也上漲超過50%。身為單親父親，他最近一季水費接近300美元，電費每月也曾高達120美元。

民調也顯示，不同地區居民感受不同。在波特蘭市議會第1選區，也就是東波特蘭一帶，有21%受訪者將生活成本列為首要問題；而在包含West Hills等較高收入社區的第4選區，這一比例只有5%。

分析指出，波特蘭地區居民的焦慮正在從單一公共安全或無家可歸問題，擴展到更日常的家庭帳單、稅負和住房壓力。對許多選民來說，問題已不只是「城市有什麼危機」，而是「自己每個月還能不能負擔得起在這裡生活」。