波特蘭週末連發5起命案! 73歲越戰老兵遭刺喉身亡！

(本報綜述)7月12日至14日這個週末，波特蘭街頭再度發生多起暴力事件，共計4起槍擊案和1起刺傷事件致5人死亡！波特蘭警察局助理局長克里斯·喬維克表示，「我不記得什麼時候有像這個週末一樣暴力。」

7月12日週五晚上11時許，20歲的阿舍·門德斯在Sellwood河濱公園被發現遭槍擊身亡，嫌疑人仍然在逃。

7月13日週六晚上8時許，兩男子在波特蘭東北Broughton Beach區東北Marine街被槍殺，槍手逃逸。

7月14日週日晚11時30分許，一男子在波特蘭東北區玫瑰城公園(Rose City Park)東北55街和Hassalo街被槍殺，目前還沒有逮捕任何人。

週一凌晨12時30分許，73歲的肯尼·L·豪斯曼在波特蘭東南Powellhurst-Gilbert街區東南136街和Clinton街處被刺死。警方表示，在這次刺傷事件中，有一名嫌疑人被拘留，但後來被釋放，並未被指控犯罪。

對前四位死者，公眾目前所知甚少，但第五位死者的故事，卻令不少人感到唏噓。據報道，刺死73岁的豪斯曼的，是一位無家可歸者。死者家屬回憶，豪斯曼在試圖調解兩位無家可歸者的爭鬥時，被其中一人刺傷了喉嚨。

豪斯曼被緊急送醫，但因傷勢危重，在醫院不治身亡。豪斯曼的堂妹吉爾·伊金表示，他是一個在波特蘭住了很長時間的好人，「從未傷害過任何人，他只是一個甜美、善良的人。」

據報道，豪斯曼曾自封為該街區露營地的「治安官」。豪斯曼住在Clinton Street，整個街區都是他的個人地產。他在之前接受電視台采訪時表示，他會篩選合格的無家可歸者在他的土地上露營。一旦得到他的批准，他會向他們提供支持。採訪當時現場視頻可見，這條街道上停著相當數量的房車、汽車，還有隨處可見的帳篷。

他曾表示，土地空著也是空著，「有要有人停在那裡。對他們(無家可歸者)了解得越多越好。」「多虧了我的努力，汽車三元催化現在很少被偷，汽油也很少被偷。」很多鄰居對此表示不滿，他們認為是由街上露營者引發的更多的犯罪活動。在採訪進行時，另一位鄰居經過，聲稱豪斯曼為無家可歸的露營者提供電力。兩人在街上爆發了激烈的爭吵，豪斯曼對鄰居豎起了中指。

豪斯曼堅持認為，選擇讓無家可歸者做鄰居是解決無家可歸問題的唯一方法：「在這裡，找不到任何汽車竊賊，你找不到躺在那裡吸毒的人。這裡看不到任何針頭，所有的垃圾都集中在一個地方，方便社區關懷中心收集。表現好的無家可歸者也需要有地方住。」