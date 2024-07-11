波特蘭這個街區最危险! 3年6起凶殺！

(本報綜述)7月6日星期六晚上，一男子在波特蘭東北82大道麥迪遜套房汽車旅館(Madison Suites Motel）附近被槍殺。據統計，這是自2021年8月以來在该汽車旅館附近發生的第六起凶殺案。僅僅在2021年8月至2022年7月的一年內，該旅館附近就發生多起暴力事件，其中有四起是凶殺案。該汽車旅館以南的東北米爾頓8200街區(8200 block of Northeast Milton)也因此被認為是波特蘭「最致命的地方」。

2022年，多起兇殺案發生後，包括市長特德·惠勒在內的市政和社區領導人對該街區和該汽車旅館進行了大幅改造，毒販和性工作者不再那麼明目張膽，附近教堂外的帳篷營也已經消失。破舊的汽車和房車隊被拖走。

之後的很長一段時間，該街區再未發生過兇殺案，直到2023年5月，再次發生兇殺；而7月6日的槍擊案，已經是自該街區整治後發生的第二起兇殺。7月8日週一，市領導表示，此次槍擊事件是否代表該街區的治安狀況倒退，暫時無法發表評論。

2023年5月19日，一名19歲男子在該汽車旅館南邊一個街區的槍擊事件中死亡。而此次凶殺案的現場疑似為該旅館的背面。

7月7日，汽車旅館的主人麥克·帕特爾在接受采訪時表示，警方離開後，他汽車旅館和旁邊的診所之間的小巷裡發現了多種子彈。店主認為，這明顯是一次火拼。槍擊事件發生數小時後，診所的瀝青停車場上還留有一滩褪色的深紅色血跡。子彈洞穿了附近的棚屋、室外洗衣機和金屬垃圾桶。汽車旅館的主停車場大約有五個安全攝像頭，但多次被人故意破壞，現在已經無法工作。