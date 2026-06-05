波特蘭軍艦展就在本週末 錯過再等一年

（本報綜述）波特蘭玫瑰節最受歡迎的傳統活動之一的艦隊週（Fleet Week）又來了！來自美國海軍、美國海岸防衛隊和加拿大皇家海軍的多艘船艦，將陸續抵達波特蘭市中心湯姆·麥考爾水岸公園（Tom McCall Waterfront Park）。想近距離看軍艦、帶孩子登船參觀的家庭，本週五至週日一定不要錯過，錯過就要再等一年。

根據安排，今年艦隊週活動從6月4日持續至6月7日，民眾可在活動期間登船參觀。公開參觀時間為上午10時至下午4時，參觀免費，不需要門票。

不過，想登船參觀的民眾要特別注意，所有訪客都必須出示符合Real ID要求的政府核發照片身份證件，並在登船前通過類似機場安檢的安全檢查。也就是說，前往前請務必確認自己帶的是合格身份證件，不要只帶普通學生證、沒有照片的文件，或不符合要求的證件，以免到了現場卻無法登船。

對大波特蘭地區華人家庭來說，艦隊週是一個很適合親子參觀的活動。孩子們不但能看到真實軍艦，還有機會了解海軍、海岸防衛隊和船員的日常工作。對平時很少接觸軍艦和港口文化的家庭來說，這是一次難得的本地體驗。

船艦抵達和離開期間，市中心交通也會受到影響。官員提醒，週二下午船艦進港時，威拉米特河上的多座橋梁將升起，讓大型船隻通過。受影響橋梁包括百老匯橋（Broadway）、鋼橋（Steel）和伯恩賽德橋（Burnside），橋梁升起時間預計在下午1時至4時之間。船艦離開時，6月8日週一也可能再次出現橋梁升起與交通延誤。

TriMet也提醒乘客，部分公車和MAX輕軌可能延誤。通常受影響的公車路線包括4號、8號、12號、17號、19號、20號、35號、40號、44號和77號。行經鋼橋的MAX路線也可能受到影響。

如果計劃本週末去水岸公園看軍艦，建議提前出門，盡量搭乘公共交通，並預留安檢和排隊時間。波特蘭艦隊週一年只有一次，免費又有特色，非常適合全家一起去看看。