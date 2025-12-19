波特蘭警方加強市中心先驅廣場巡邏

（本報綜述）在澳洲悉尼發生針對猶太社群的致命槍擊事件後，波特蘭警方已加強市中心先驅廣場（Pioneer Square）周邊巡邏，以維護當地猶太社群與節慶活動的安全。

12月15日週一晚間是光明節第二晚點燈儀式，來自大波特蘭地區的民眾齊聚先驅廣場，與親友一同慶祝節日。雖然活動照常舉行，但多位宗教領袖坦言，近期的國際事件已讓不少人感到不安。

猶太教內夫沙洛姆會堂資深拉比波森表示，會堂長期以來已有完善的安全措施，但澳洲事件發生後，社群的警覺明顯提高。她指出，有些猶太人因曾在公共場合遭到言語攻擊，開始不敢配戴猶太星或基帕帽外出。

波特蘭警方對此回應表示，每當全球發生重大事件時，警方都會主動留意可能受影響的社群，並依據各分局人力與狀況，加派巡邏、提高可見度。目前並未設定具體增派警力數字，而是確保員警隨時留意社區需求、即時回應。

警方也與當地宗教領袖及安全團隊合作。大波特蘭猶太聯合會區域安全顧問安德森指出，近期民眾可能會看到更多私人保安、警犬巡查與執法人員出現在活動現場。她強調，這些措施不只是為了猶太社群，而是希望所有參與大型公共活動的人都能感到安心。

聯邦參議員懷登受訪時也表示，暴力行為絕不可接受，美國社會應堅守言論自由與和平表達的價值。

在擔憂與悲傷的氛圍中，波森拉比呼籲社群不要忘記光明節的真正意義。她表示，光明節象徵希望與團結，應提醒人們放下差異、珍惜共同的人性與光明。