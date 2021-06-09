波特蘭警局亞太裔諮詢委員會宣告成立

（本報訊）由來自不同亞太族裔領袖組成的波特蘭警局亞太裔諮詢委員會宣告成立，並已在上周三在翡翠區的富康商場停車場內舉行發佈會。波特蘭警察局長查克·洛弗爾（Chuck Lovell）帶同多名負責東區的警務人員出席，翡翠區內多名華人商戶也出席。

早在三月發生的反亞裔事件和翡翠區的連環破壞商舖事件後，波特蘭警察局和一班亞太裔領袖均認為有建立彼此溝通渠道的必要，好讓警察局更了解亞裔社區的文化和需要，並按這需要來改善對亞裔社區的警務。經過兩個多月的會議後，雙方決定成立亞太裔諮詢委員會。

波特蘭警察局長洛弗爾在講話時提到，由於人事變動，早前警隊與亞裔社區的聯系中斷了，他非常高興警方能與亞太裔社區重建這關系，並提到互信和關系是他重點關注的，也是警務工作的基礎。局長說，他希望見到的是，社區民眾與坐在車上的巡邏警察是彼此認識的，有良好的警民關系就能彼此合作，打擊罪行。

在會後，本報負責人Rosaline就向局長建議，調派懂廣東話的華裔女警Amy負責翡翠區的巡邏，這就能解決這區不懂英文的華人報案的問題，局長表示這是值得考慮的。

當日應邀出席和講話的亞裔人士中，包括了來自翡翠區的商戶。

永明堂的Ken Yu表示，所有移民來到美國就是為了一個「美國夢」，這是我們的家，我們在這投資，並要保護我捫的家。他指出警察局長並不是「超人」，單憑局長並不能打救我們，局長需要社區的幫忙合作，才能令到這地區變得安全。

富康商場的負責人Michael Liu認為這委員會是一個必需有的溝通渠道，這可讓警察了解社區面對的困難，並聽到那些平日不能聽到的民眾聲音。他指出不同人有不同的經歷，當然對事物的看法也不一樣，我們可以彼此學習，認識到是甚麼阻擋了民眾提出安全的問題。

翡翠區委員既本報負責人Rosaline提到，波特蘭新聞在這區創業已近25年，看著這區變得繁榮也看著這區的環境變差。即使這樣，在區內營商的眾多移民卻從未想過要離開，因為他們一直投資在這區，天天為生活而拼博。她希望透過這個諮詢委會，能確保亞太裔社區可以在一個安全、宜居和公平的環境，繼續完成他們的「美國夢」。

中華會館主席李汝堯在發言時提到今次的疫情期間，引起了不少政治和種族的分歧，成立這個諮詢委員會的目的是要彼此合作下，為社區帶來安全的環境。

其他講話的還有菲律賓社區領袖Cheryl Nervez、Christabeth Boyd醫生和諮詢委員會主席之一Joe Enlet，並有Christine Chin Ryan擔任整個活動的司儀。

這個諮詢委員會每月將舉行一次會議，由波特蘭警察局負責召開，局長亦出席聽取亞太裔領袖們的意見。局長承諾與亞太裔社區建立互信，在處理亞太裔社區的安全問題，做到公平公正，並繼續支援亞太裔社區的需要，為社區創造一個安全繁榮的環境。