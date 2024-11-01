波特蘭警察局獲得打擊零售犯罪重大資金

(本報綜述)波特蘭警察局（PPB）近期獲得接近50萬美元的資助，將用於進一步打擊零售犯罪，幫助減少俄勒岡州每年因盜竊損失的近14億美元。

PPB的克拉默中尉向市議會表示，這筆來自俄勒岡州刑事司法委員會的474,244美元資助，將支持警察局在一年內每月執行三次專門針對零售盜竊的行動。他指出：「這筆資助幫助我們繼續努力，為減少州內的盜竊損失貢獻力量。」

自2024年初以來，波特蘭警察已參與了28次有組織的零售盜竊行動，並逮捕了約400人，繳獲大量毒品、槍支及其他武器，追回了價值約50萬美元的被盜商品。克拉默中尉表示，這些行動尤其受到了小型企業的歡迎，因為這些企業感覺到自己的需求終於得到了回應。

他還指出，儘管波特蘭警察局因人手短缺而在8月關閉了財產犯罪部門，但這並未影響零售盜竊行動的進行。PPB的各分局，包括中央分局、北區和東區分局，聯合執行了每月的零售犯罪打擊行動。

市長泰德·惠勒也對此表示支持，強調：「對於那些認為波特蘭是輕易下手目標的人，請明白，我們不是。」

這筆資助被視為波特蘭打擊零售犯罪的重要舉措之一，預計將對減少商業盜竊起到顯著作用。警方鼓勵民眾積極配合，共同維護社區安全。