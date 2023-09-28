波特蘭警察局局長宣佈辭職

(本報綜述)在週三市長泰德·惠勒與市民舉行的一次記者會上，警察局局長查克·洛維爾(Chuck Lovell)宣布辭去部門領導職務。

洛維爾表示過去三年一直充滿挑戰。“我一直知道，我不會在我職業生涯剩下的七年裏繼續擔任局長，”洛維爾談到了他最終退休的事情。“我覺得現在是時候了。” 洛維爾的局長職位最後一天是10月11日。

市長惠勒對洛維爾在該部門的工作表示贊譽。洛維爾

進入一個新角色，領導該局的社區參與工作，他表示他

繼續在局長辦公室工作，並在新角色中與新局長密切合作。

市長惠勒表示：“洛維爾局長在前所未有的困難時刻以穩健可靠的手腕領導了市警察局。我

他表示支持、敬佩和感謝。”

洛維爾自2020年6月以來一直擔任市警察局長。惠勒市長宣布已選定代理局長為前副局長羅伯特·戴(Robert Day)。羅伯特·戴曾在前局長丹妮爾·奧特勞的領導下擔任第二把手，直到2019年退休。

根據市長惠勒的說法，羅伯特·戴將擔任代理局長，直至2025年6月，以便新當選的市長和市議會決定市警察局的領導層。

新局長承諾，

采取一種“綜合策略”來應對波特蘭的安全問題。他強調安全是每個人內在的渴望。他表示：“我不知道我們是否能夠改變現狀，”他談到了波特蘭面臨的眾多挑戰，但他呼籲居民保持希望。