波特蘭警察將於明年夏季前全員佩戴攝像頭

(本報綜述)波特蘭市議會於11月29日週三投票批准了最多260萬美元的預算，用於向波特蘭警察局提供Axon隨身攝像頭

PPB最近剛結束了為期兩個月的試點項目，約有150名警官在這段期間戴上了隨身攝影機。根據警局週三向市議會提交的報告，試點項目進展順利。警察局希望在明年夏天之前將攝像機推廣給大多數警官。

「這一措施早就該實現了。隨身攝像頭是警員們應對問責時的必要設備，」議員雷內·岡薩雷斯表示「為了降低因警員被毫無根據的指控，佩戴攝像頭是必要的措施」。

市長泰德惠勒表示，永久啟用佩戴隨身相機計劃將是一個逐漸的過程。「我也想提醒公眾，我們將需要一些時間來逐步推進相機的佩戴，並確保每個人都能獲得足夠的培訓，充分理解這些工具的運作方式，」惠勒說。

今年四月份，波特蘭市和警察工會就隨身相機的穿戴達成協議。根據該協議，警員可以在撰寫報告之前查看錄像，但僅適用於較輕案件。對於更情況更為嚴重的案件，如使用了武力，警員則必須在觀看影片之前與負責人進行面談。

在試點佩戴時期，警員需要在每次出警時打開攝像頭。當警官拔槍、使用電擊器或打開車燈時，相機會自動打開。

預計到明年4月至8月，巡邏警員將需要在值班期間佩戴攝像頭，而其他警員將在與公眾互動時佩戴。到目前為止，波特蘭是全美最大未配備隨身相機的市警局。