波特蘭警察將不再截停輕度違規的車輛　

（本報綜述）波特蘭市市長泰德．惠勒和警察局長洛弗爾週二宣布，警察將不會因司機有輕度的交通違規而截停車輛調查，目的是要減少過往對有色人種不公平的現狀。但表示，警員將專注對公共安全有威脅的交通違規行為。

同時，如需要截停車輛時，警察必需向司機說明他們有權拒絕警員搜查車輛的請求。根據洛弗爾局長所說，警員還須要記錄雙方的對話，並向司機遞上說明他們權利的紙張。

洛弗爾局長在公佈這新政策之前，先向警隊發信，信中提到，作為執法人員，大家都知道警務必需要隨著時勢改變而有所更新。並指出由於警隊的資源有限，有必要作出這樣的改變。局長說，由今年年初至今，本市已有28人的死於交通意外，較去年同期高出147%。因此必需加多關注在高撞車率的公路上的違返交通安全的違規行為，這包括超速行車、不當的駕駛行為、分心駕車、酒駕、藥駕等。

由一班非裔議員提出的第2002號提案，內容是要全州警員作出類似的改變，但這提案卻無任何進展。惠勒市長說：“我們不能等另一次立法會議才能有我們期待的變化。”

市長引用了波特蘭警察局於去年發布有關2019 年的數據。該數據顯示，本市的人口中，白人佔75%左右，被警察截停車輛調查的有65%；黑人只佔本市人口的6%，但被截停車輛的比率卻有18% 之高。

惠勒市長說：“鑑於這趨勢，警員的工作即將按照新的方向，改為重點處理對公共安全構成直接威脅的違規行為。”

波特蘭市的黑人女議員哈迪斯蒂立即發聲明支持這一變化，稱這將“推進警務中的種族公義。”

哈迪斯蒂在警察的議題上，一直與市長和警察局存在分歧，她特別在聲明中提到，當市長和警察局做出正確的決定時，她會全力支持，這就是其中之一例。

在聲明中她說：從歷史上看，在全國范圍內以及在波特蘭，警察截停車輛後導致出現了不合理的警察暴力，並造成致命傷害，這些暴力行為往往是針對黑人、土著和有色人種。就算沒有暴力遭遇也存在被種族定性的感覺。

哈迪斯蒂說：這是朝著正確方向邁出又一積極的一步。