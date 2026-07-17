波特蘭警力嚴重不足 報警後要等半小時

（本報綜述）在波特蘭，即使遇到暴力威脅或正在發生的危險事件，報警後等待半小時，已不再只是個別情況。近日市區連續發生騷擾事件，警方因忙於處理另一宗高風險案件，部分911報案人等候30至40分鐘，才有警員趕到現場，再次暴露波特蘭警力不足和出警嚴重延誤的問題。

需要注意的是，911電話很快被接聽，並不代表警員能立即到場。波特蘭911中心目前接聽速度已有改善，但電話完成分級後，案件仍可能長時間排隊，等待有空的巡警處理。警方表示，出警時間真正被拖長的主要原因，不是警車開得慢，而是根本沒有足夠警員可以立即派出。

波特蘭警察局每天平均處理約605宗派遣案件，平均每2.4分鐘便出現一宗新案件；但在全市任何一個時間點，估計只有約59名巡警在街上值勤。這些警員還要處理逮捕、寫報告、交通事故、押送嫌犯、醫院看守及其他突發事件，一旦發生槍擊、持刀威脅、家庭暴力或嫌犯拒捕等大型案件，其他地區的報案便只能繼續等待。

官方數據顯示，2025年波特蘭高優先級案件的平均出警時間為19.5分鐘，中等優先案件約46.7分鐘，低優先案件更接近95分鐘。部分外圍社區的高危案件平均等待時間達28至35分鐘，東波特蘭甚至有地區超過40分鐘，遠高於警方希望大部分緊急案件在10分鐘內抵達的目標。

問題的根源仍然是人手短缺。波特蘭警察局共有877個核准警職，但截至6月仍有68個警職空缺；全局809名宣誓執法人員中，真正負責日常報案的巡警只有326人。雖然今年已招聘38名新警員，但新人要接受約18個月培訓，無法立即補上街頭缺口。

與此同時，市府新年度預算又削減警察局約2100萬美元，涉及行政支援、科技設備和負責處理非緊急案件的公共安全支援人員。這些非武裝人員一旦減少，更多低風險案件可能重新落到巡警身上，進一步擠壓緊急出警能力。

警方目前只能像醫院急診室一樣，把報案按危險程度重新排序。有人報警更早，也可能因另一處發生更致命的案件而被延後。對普通居民來說，最令人擔心的已不只是犯罪本身，而是在真正遇到危險時，打完911之後，究竟還要靠自己撐多久，警察才會出現。